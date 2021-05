Påstander om fløykamp i Frp: – Jeg er ikke autoritær

Silje Flaten Haugli var leder i Tvedestrand Frp, men ble i vinter suspendert etter kritiske uttalelser om Listhaug.

– Det viser liten takhøyde, sier hun.

Haugli er sikker i sin sak: Listhaug er ikke riktig person til å samle Frp.

– Sylvi kjører en veldig streng, autoritær linje som partileder, det har hun vist nå med hvordan hun styrer stortingsgruppen, sier hun til NRK.

KRITISK: Silje Flaten Haugli mener Sylvi Listhaug ikke er riktig person til å lede Fremskrittspartiet fremover. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke kommentere saken fra Tvedestrand direkte og viser til at den ble håndtert lokalt.

– Jeg var selvfølgelig ikke med på å behandle den saken i sentralstyret, sier Listhaug om suspensjonen av Haugli.

Så fortsetter hun:

– Jeg har ingen planer om å bli en autoritær leder. Dette er lagarbeid.

Heftig opptakt

I dette intervjuet med NRK – dagen før hun velges til den tredje partilederen i Fremskrittspartiets snart 50-årige historie – skal hun fortelle hvordan hun akter å breie ut partiet og finne sin egen vei som partileder.

Men opptakten til det historiske landsmøtet er vanskelig å komme utenom.

Flere steder har det vært heftig bråk om stortingsnominasjonen. I Oslo ble fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i vinter ekskludert fra partiet. I går ble det kjent at lokallaget i Halden fulgte Tvedestrands eksempel og la ned arbeidet.

Frp er ikke til å kjenne igjen, mener gruppeleder i Halden Frp, Per Egil Evensen. Han melder seg nå ut. Det gjør også Henrik Rød og Frank Debraux fra samme lokallag.

– Etter langt tids overveiing har vi funnet ut at vi ikke er på bølgelengde med den retningen partiet tar sentralt, sier Evensen til NRK.

UT: Gruppeleder i Halden Frp, Per Egil Evensen, er ferdig i partiet. Foto: Anne Ognedal

Han mener partiet har blitt mer likt de andre partiene, noe som i hans øyne ikke er et godt tegn.

Tidligere i vår ble det klart at Sylvi Listhaugs håndtering av rusreformen opprørte partiveteran Kari Kjønaas Kjos i slik en grad at hun ba seg fritatt fra rollen som ruspolitisk talsperson.

Senest er det partiledelsens snuoperasjon i Acer-saken som har provosert i egne rekker.

Frps statsråder argumenterte i sin tid tungt for tilslutning til EUs energibyrå Acer.

– Jeg mener dette er veldig uklokt, sa tidligere olje- og energiminister Tord Lien til Dagbladet.

FpU beskriver snuoperasjonen som reinspikka populisme.

Haugli: Listhaug tilhører fløy

Silje Flaten Haugli fra Tvedestrand har fått nok. Etter 11 år som aktiv melder hun seg nå ut av partiet, som hun mener preges av en knallhard fløykamp.

– Listhaug har veldig stor tilhørighet på den ene fløyen i partiet. Det er ingen hemmelighet å si at partiet er veldig splittet i to fløyer, en liberalistisk og en nasjonalkonservativ, sier hun.

Også tidligere Frp-nestleder Per Sandberg forteller NRK om et splittet parti.

– Det er de som ikke ønsket Frp i regjering, som motarbeidet Frp i regjering, som nå har styringen i partiet, sier Sandberg, som nå er aktiv i Liberalistene.

BAREIER: Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg har forlatt partiet til fordel for Liberalistene. Foto: Heiko Junge / NTB

Fra kontoret på Stortinget tegner Listhaug selv et annet bilde av situasjonen.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i at jeg er i den ene eller andre leiren. Jeg har aldri regnet meg for å ha vært i noen leir i Frp. Jeg har stort sett vært midt i partiet, sier hun.

Til dem som savner Hagen har hun følgende klare melding:

– Vi skal ikke tilbake til Carl I. Hagens dager. Vi skal framover.

– Men er det rom også for dem som definerer seg som nasjonalkonservative i Frp?

– Absolutt. Der har jeg lagt meg langflat og sagt at jeg er veldig lei meg for at de følte seg støtt av det jeg sa den gangen, det var ikke slik det var meningen, sier Listhaug.

Hun sa i desember i fjor i et intervju med VG at begrepet "nasjonalkonservatisme" ga henne frysninger og assosiasjoner til "nasjonalsosialisme".

– Nå skal vi jobbe som ett lag. Vi skal diskutere med våre politiske motstandere og ikke oss selv. Det er viktig at vi gjør det framover. Så er det viktig med god organisasjonskultur og skolering, sier Listhaug.

– Så det er lov til å kritisere deg, også for Frp’ere?

– Absolutt, men det aller beste er å komme rett til meg å si det. Så får vi ta en diskusjon.

– Hva med takhøyden som flere etterlyser?

– Vi skal ha takhøyde i Frp. Men vi må også ha noen kjøreregler. Vi har et regelverk i Frp, og det ligger fast.

PARTILEDER: I morgen blir Sylvi Listhaug valgt til Fremskrittspartiets leder. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vil tilbake i regjering

Listhaug sier hun må finne sin egen vei som Frp-leder. Og hun er innstilt på at det vil ta noe tid. Til sammen satt Siv Jensen og Carl I. Hagen som ledere i 43 år.

– Jeg er opptatt av å finne min vei. Jeg skal ikke bli noen ny Carl I. Hagen, jeg skal heller ikke bli noen ny Siv Jensen.

Listhaug fnyser av dem som mener Frp nå vil få en leder fra den delen av partiet som gjennomgående var skeptiske til å sitte i regjering.

– Jeg har sittet og styrt i en parlamentarisk modell i elleve år. Det er ingen i Frp som har sittet lengre å styrt enn det jeg har gjort, først i Oslo som byråd i nesten seks år, så som statsråd i fem år. Å samarbeide med andre partier har jeg gjort i veldig, veldig mange år, sier hun.

Listhaug sier det er et mål for henne å bringe partiet tilbake i regjering, men ikke nødvendigvis snarlig og iallfall ikke for enhver pris.

– Det er det politiske gjennomslaget som avgjør, sier hun.

Skal breie ut partiet

Tidligere har Sylvi Listhaug sagt at partiprofilen skal blankpusses under hennes ledelse. Nå slår hun fast at partiet skal breies ut.

– Det er ikke noen motsetning, bedyrer hun.

På spørsmål om hvilke saker som blir de viktigste for henne å prioritere, svarer hun: Helsepolitikk, valgfrihet i eldreomsorgen, reduserte skatter og avgifter, at det skal bli billigere å eie og kjøre bil, samt å sikre verdiskapning og jobber.

– Nå har du nevnt fem hovedsaker. Hvorfor er ikke innvandring blant disse?

– Det er klart at det er et viktig tema for Frp. Det handler ikke bare om her og nå, men om velferdsstatens bærekraft, sier Listhaug.

– Men hva er grunnen til at temaet er mer aktuelt?

– Det kommer veldig få asylsøkere til Norge nå. Det er blant annet på grunn av pandemien, og at Norge har blitt mindre attraktiv på grunn av de innstrammingene Frp sto i spissen for.

Til dem som måtte bli skuffet eller overrasket over signalene fra den tidligere så markante innvandringspolitikeren Sylvi Listhaug, har hun følgende budskap:

– Jeg kommer ikke til å slutte å snakke om innvandring og integrering, men jeg kommer til å snakke veldig mye mer om andre tema.