– Jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet fordi jeg hater Janteloven, fordi jeg ikke tror på en formynderstat, og fordi jeg sterkt mislikte denne AP staten- partistaten.

Slik startet Siv Jensen sin siste tale til Frps landsmøte som partileder. I talen tok hun et kraftig oppgjør med venstresiden generelt, og Arbeiderpartiet spesielt. Samtidig fremhevet hun en rekke politiske seire Frp har oppnådd gjennom flere tiår.

Blant annet:

Samboergaranti

Rett til brukerstyrt personlig assistent

Engasjementet for Nordsjødykkerne

Opprettelsen av eldreombudet

Opprettelsen av dyrepoliti

Innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken

Reduksjon i soningskø

Reduksjon i bilavgiftene

– Jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet fordi Fremskrittspartiet alltid tør der andre tier, sa Jensen til landsmøtet.

Og fortsatte.

– Der Fremskrittspartiet tror på folks skaperkraft, tror venstresiden på staten. Mens Fremskrittspartiet mener lavere skatter og avgifter gir utvikling, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning tror venstresiden på staten som det eneste saliggjørende.

– Jeg digger lottomillionærer, men...

Jensen advarte også mot det hun mener er venstresidens vilje til å øke skatter og avgifter:

– Det kan ikke være sånn at den eneste aksepterte millionæren i Norge er lotto-millionæren. Jeg digger Lottomillionærer, men vi må være ærlig, det er utelukkende flaks, man fyller ut en kupong og leverer den inn og håper på gevinst.

Hun pekte på at det ligger mer enn flaks bak evnen til å etablere arbeidsplasser og skatteinntekter til det offentlige. Jensen tok også et oppgjør med venstresidens hang til å innføre det hun og Frp mener er stadig flere skatter og avgifter.

– Det er svært mange nordmenn som er millionærer nå, som følge av boligene sine. Men dette er ikke millioner som står på konto og venter på å bli skattlagt av rødgrønne politikere, det er hjemmet ditt. Og hva snakker venstresiden varmt om nå? Boligskatt, statlig eiendomsskatt. Mer skatt, mer skatt og mer skatt, sa Jensen.

Partiet for mer konkurranse, også i staten

I talen løftet hun frem Fremskrittspartiet som en utfordrer mot det etablerte systemet. Hun pekte på konkurranse og nedbygging av monopoler som kamper som har vært viktige for Frp.

– Jeg trodde da som nå at hjelp til rusavhengige, behandling av ulike sykdommer i norske sykehus, en verdig alderdom og god eldreomsorg ikke finner sine løsninger gjennom et offentlig monopol, men gjennom at alle gode krefter slipper til og konkurrer og inspirerer hverandre til å tilby enda bedre omsorg.

I talen beskrev hun Frp som et parti som også passer for minoritetsbefolkningen og innvandrerne som kommer til Norge:

– Det fremstilles som om alle innvandrere er uenig med FrP, men det er rett og slett feil. Jeg møter enormt mange innvandrere som er kommet til Norge, som har lært seg språket, som jobber og forsørger sin egen familie, som omfavner våre verdier som frihet og likestilling, sa Jensen.

Ville ha mindre stat, mer frihet

Jensen kom med flere spark mot Ap og venstresiden.

Hun pekte spesielt på kampen mot arveavgiften.

– I årevis kjempet vi for å fjerne den forhatte arveavgiften, eller dødsskatten som den ble kalt. Hvorfor i alle dager skal staten tjene penger på dødsfall? Penger som allerede er beskattet flere ganger, sa Jensen, og fortsatte:

– Misunnelsesretorikken som venstresiden brukte var fullstendig på viddene, da de valgte å se bort fra at denne avgiften rammet blindt, rike som fattige.

Siste forberedelser før landsmøtetalen på Gardermoen. Møtet skjer digitalt på grunn av smittevernhensyn. Foto: Ingrid Kjelland-Mørdre / NRK Foto: Ingrid Kjelland-Mørdre / NRK

Jensen kom også inn på norsk innvandringspolitikk i sin siste tale.

– Ikke bare strammet vi kraftig inn i innvandringsregelverket, vi satte rekord i utsendelse av ulovlige og kriminelle innvandrere, sa Jensen, etter et spark mot venstresiden:

– Norgesmesterskapet i å overby hverandre på mottak av kvoteflyktninger fortsetter blant de andre partiene. Og regningen kommer bare til å bli høyere og høyere for norske skattebetalere uten Fremskrittspartiets hånd på rattet.

Påtroppende finansminister Siv Jensen overtok nøklene fra sin forgjenger Sigbjørn Johnsen (Ap) under en seremoni i Finansdepartementet etter valget i 2013.

Mistet motivasjonen etter 15 år som partileder

Siv Jensen var partileder i 15 år før hun overraskende trakk seg 18. februar i år.

– Det er dessverre tilfeldig at beslutningen kommer midt i en periode med dårlige målinger, men jeg stikker ikke av, sa Jensen da.

Hun tar heller ikke gjenvalg til Stortinget.

I begrunnelsen for å trekke seg har hun sagt at motivasjonen «datt som en stein» da koronapandemien traff. Da sluttet hun og partikollegene å reise rundt og møte folk.

– Å ta dette valget har ikke vært lett. Men jeg er helt overbevist om at det er et riktig valg både for partiet og meg, sa hun på pressekonferansen i februar.

Peker på Listhaug

Lørdag skal Frps landsmøte formelt velge ny ledelse.

Siv Jensen har allerede utpekt nestleder Sylvi Listhaug som sin etterfølger. Hun har også pekt på Ketil Solvik-Olsen som ny nestleder. Terje Søviknes blir sittende som nestleder.

Det finnes ikke motkandidater verken mot Sylvi Listhaug eller Ketil Solvik-Olsen. Dermed er avstemmingen kun en formell prosess før den nye ledertrioen trer i kraft.

Sammen med hunden Karma forlater Siv Jensen nå livet på Stortinget. Nå vil hun være mer søster-Siv og tante-Siv, ifølge henne selv. Foto: Lise Åserud / NTB

Tok partiet inn i regjeringen – og ut igjen

Siv Jensen har vært stortingsrepresentant siden 1997. Hun overtok etter Carl I. Hagen som leder i Fremskrittspartiet i 2006.

Jensen har også hatt rollen som parlamentarisk leder i Frp. I syv år var hun Norges finansminister, fra 2013 til januar 2020, før hun tok partiet ut i opposisjon igjen.

Jensen la vekt på at partiet ikke vil gå inn i regjering igjen uten en garanti om større mellomslag for sin politikk, men avviser at partiet har sittet i regjering for siste gang:

– Var dette historien om Fremskrittspartiets første og siste deltagelse i en regjering? Det kan jeg aldri forestille meg, sier Jensen.

I fjor oppsto det bråk rundt Oslo Frp da daværende fylkeslagsleder Geir Ugland Jacobsen stilte spørsmål ved Siv Jensens lederposisjon.

Det endte etter hvert med at Ugland Jacobsen ble ekskludert fra partiet.