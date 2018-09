Sylvi Listhaug konstituert som nestleder i Frp

Under et møte i Fremskrittspartiets sentralstyre mandag ble det bestemt at Listhaug tar over rollen som første nestleder i partiet inntil videre.

Hun tar over etter Per Sandberg, som 13. august ga seg både som fiskeriminister og første nestleder som følge av bråket etter Iran-ferien i sommer. Tidligere i august fortalte kilder til VG at partileder Siv Jensen og Listhaug avklarte nestlederspørsmålet allerede før avgangen til Per Sandberg ble kjent.

20. mars i år gikk Sylvi Listhaug av som justisminister. Hun er i dag stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen.

Sentralstyret bestemte også at Ketil Solvik-Olsen fortsetter som partiets andre nestleder. Torsdag forrige uke trakk han seg som samferdselsminister for å bli med kona og barna til USA, men han får nå likevel fortsette som andre nestleder.