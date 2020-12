Sentralstyret til Framstegspartiet har vedtatt å ta frå fylkesleiar Geir Ugland Jacobsen medlemskapen.

– Ugland Jacobsen har gjentatte gonger skadd omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalde. Frp trenger tillitsvalde som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkesleiaren i Oslo har hatt ein rekke overtramp, seier nestleiar Sylvi Listhaug på ein pressekonferanse.

Saka blei avgjort tysdag etter eit møte i partiet. Framstegspartiets sentralstyre har også i dag i praksis bestemt å sette Oslo Frp under administrasjon ved å opprette et interimsstyre.

– Oslo Frp har blitt eit problem for mange i partiet. Vi har fått mange tilbakemeldingar frå tillitsvalde og folkevalde over heile landet og reaksjonar frå veljarar som er bekymra for utviklinga i Oslo. Derfor tar vi no tak i dette, seier partileiar Siv Jensen.

Interimsstyret vil bestå av: Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos.

– Ingen fløykamp

Jensen seier at i lys av ein rekkje forhold i Oslo Frp har fleire fylkeslag, bydelslag og tillits- og folkevalde i partiet, både i og utanfor Oslo uttrykt sterk bekymring for situasjonen i Oslo Frp.

– Vi har over tid høyrt påstandar om fløykamp i Frp. Det er ingen fløykamp, men det er krefter i Oslo Frp som ønsker å dra partiet i ein helt annan retning. Det er stor takhøgd for ulike politiske standpunkt i Frp, men det er ikkje rom for illojalitet til lovleg fattede vedtak. Vi har vore og skal framleis vere et liberalistisk folkeparti, seier Jensen.

Ugland-Jacobsen sa i sommar at det var ideologiske forskjellar mellom han og partileiar Siv Jensen og at han var usikker på om Siv Jensen burde toppe stortingslista i fylket. Saka blei først omtalt i Finansavisen.

Carl I. Hagen: – Eg er sjokkert

Ugland-Jacobsen blei vald inn som leiar i Oslo Frp sitt fylkeslag i februar i år. Med han ved roret, vedtok fylkeslaget at Noreg skal bli et «patriotisk fyrtårn», mot stemma til Siv Jensen. Han vil at Frp skal vere meir kritisk til innvandring, klimapolitikk og EØS enn dei er i dag.

Ugland-Jacobsen meiner at stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde burde få plass på lista, og han ønskte også at tidlegare formann i Frp Carl I. Hagen skulle få ein plass.

Hagen seier til NRK tysdag kveld at han er sjokkert over vedtaket til sentralstyret.

– Eg er sjokkert og skjønner ingenting. Eg ser fram til å få litt forklaringar, og det får eg ikkje i kveld, seier Hagen på telefon, før han må legge på. Hagen seier han ikkje kjem til å kommentere saka ytterlegare i kveld, seier han.

I sommar sa Ugland-Jacobsen til NRK at han helst ønskte seg Sylvi Listhaug som partileiar, men at han godt kan leve med Siv Jensen.

Nokre dagar etterpå møtte ein ordknapp Ugland-Jacobsen pressa og sa at han likevel stilte seg bak partileiaren som toppkandidat i Oslo.