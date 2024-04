– Denne regjeringen lovte at det skulle bli vanlige folks tur. Vi kan trygt slå fast at det har blitt en sammenhengende nedtur!

Det sier Sylvi Listhaug fra talerstolen på Frps landsmøte på Gardermoen.

Partilederen går til angrep på regjeringens næringspolitikk og viser til at folk har måttet kutte ned på strøm, mat og sosial omgang.

Men ikke bare Støre-regjeringen får kritikk:

– Folk skal merke seg at Høyre ikke er løsningen, sier Listhaug.

– De ville øke drivstoffavgiftene enda mer. Det er visst ikke dyrt nok med 25 kroner literen for Høyre. I tillegg skal de ha melkekartongavgift og kraftig økning i CO2-avgiftene som gir økte utgifter for folk og bedrifter, fortsetter hun.

Ny kurs i utenrikspolitikken

Listhaug ber om ny kurs i utenrikspolitikken og det kun kaller «norsk dialog med terrororganisasjoner».

– Våre skattepenger skal ikke brukes på å legitimere terrorister, diktatorer og deres regimer.

Hun kritiserer regjeringen for å ikke være åpen om planen for finansiering av forsvaret.

– I en så farlig verden, kan ikke planen som skal sikre vår trygghet ende opp som et luftslott på grunn av manglende finansiering.

Listhaug understreker at Forsvaret må styrkes og viser til at oljefondet har passert 17.000 milliarder kroner.

– Vi godtar ikke at penger stopper nødvendig opprustning av Forsvaret. Vi skal holde løftet som er gitt det norske folk: Aldri mer 9. april!

Listhaug sier det pågår en kamp om trygghet og viser til Irans angrep på Israel forrige uke.

– Det ropes nok en gang død over Israel, død over jødene i Irans gater. Israel må kunne forsvare seg. De lever med en eksistensiell trussel.

Palestina-aktivister blokkerer Frps landsmøte på Gardermoen fredag ettermiddag. Foto: Lise Åserud / NTB

Nei til grønt skifte og innvandring og integrering

Listhaug understreker at vi ikke kan få i både pose og sekk. Det grønne skiftet og innvandring og integrering må vike for et sterkere forsvar.

– Derfor sier vi nei til 60 milliarder kroner i statlige garantiordninger på grønn industri de neste årene. Derfor sier vi nei til å subsidiere karbonfangst- og lagringsprosjektet Langskip. Derfor sier vi nei til å subsidiere ulønnsom havvind.

– Det er vanvittig at regjeringen vil bruke 34 milliarder kroner på innvandring og integrering i 2024, fortsetter Listhaug.

Dette kaller hun for sløsing.

– Drill baby, drill

Når Sokkeldirektoratet mener at det ligger store olje- og gassreserver i Barentshavet, må man lete mer, mener Listhaug.

– Derfor sier jeg som FpU: DRILL BABY, DRILL.

Hun sier at Frp ikke aksepterer en olje- og gasspolitikk som legger opp til fallende produksjon på sokkelen etter 2030.

– Derfor håper jeg at Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet snur og takker ja til å være med på et bredt oljeforlik.

Listhaug peker avslutningsvis på at det bare er 510 dager igjen til valgdagen.

– Jeg tror alle i Frp enig om følgende: Vi skal jobbe dag og natt for å bli kvitt den verste regjeringen Norge har hatt i min levetid.