– Jeg er veldig ydmyk for at Siv peker på meg som sin arvtaker, sier Listhaug på pressekonferansen.

Hun sier Siv Jensen har gitt henne mange muligheter i partiet, og at hun ble overrasket og trist da Jensen fortalte henne at hun ikke ønsket gjenvalg på Stortinget.

– Jeg vet at det er tøffe tak å være leder i Frp, at det krever utrolig mye. Vi står nå foran en stor og viktig jobb. Men i samråd med mannen min har jeg besluttet å takke ja til å bli leder i Fremskrittspartiet, sier Listhaug.

Det var torsdag at Frps leder de siste 15 år annonserte at hun ville gå av på en hasteinnkalt pressekonferanse.

Siv Jensen pekte da på Sylvi Listhaug som sin etterfølger, og Ketil Solvik-Olsen som nestleder.

Sylvi Listhaug på pressekonferansen. Foto: Camilla Heiervang / NRK

– Vil partiet ha meg som leder, lover jeg å stå på alt jeg kan i valget i september og videre mot 2025.

– Jeg blir ingen Carl, ingen Siv, men må gjøre det på min måte, hvis partiet vil, sier Listhaug.

– Nå skal vi skrive et nytt kapittel i vår historie

Også Ketil Solvik-Olsen takker av Siv «for alt hun har gjort for landet og for partiet».

– Jeg håper at partiet ønsker meg, jeg gleder meg i hvert fall til den ferden vi har foran oss, sier Solvik-Olsen.

– Nå skal vi stake kursen ut videre. Jeg håper jeg får være med på den. Vi har opplevd mye på ferden. Det er mye vi kan være stolte av, og så har vi snublet noen ganger, sier Solvik-Olsen.

Han sier Frp skal begynne å skrive et nytt kapittel i sin historie, og at han håper på å få være med på å skrive det kapittelet.

– La dette være starten på vårt comeback, der vi igjen overrasker alle fordi vi viser at Frp igjen fornyer seg, favner bredt og får makt, en gang til. Vi skal vise folk hva som bor i oss, sier Solvik-Olsen, og sier at Frp løser problemer der de får gjennomslag.

Også Solvik-Olsen ønsker å takke ja til nestlederposten:

– Jeg er takknemlig for at Siv har vist meg sin tillit og nevner meg som en mulig nestleder. Hvis partiet ønsker meg til det, vil jeg svare ja.

– Vi må slutte å spare oss til fant

Han sier han er på en tid i livet der han ikke kan prioritere å binde seg til Stortinget i en fireårsperiode, men utelukker ikke Stortingsplass i framtiden. Solvik-Olsen anerkjenner også at han og Listhaug er ulike:

– Jeg tror vi kan få til mye bra sammen. Vi er tilstrekkelig ulike til at vi får fram bredden i perspektiv, men det er bra i politikken. Men vi er også tilstrekkelig like til at vi går samla sammen framover, sier Solvik Olsen.

– Nå må partiet finne veien videre uten Siv ved roret. Framover skal vi reindyrke Fremskrittspartiet. Målet er å gjennomføre mest mulig Frp-politikk, sier Listhaug.

Listhaug snakker om pensjonist-, innvandrings- og helsepolitikk. Hun sier det er Norge, ikke FN eller EU, som skal bestemme hvor mange flyktninger som skal komme til Norge.

– Vi skal fortsatt satse på olja, som har gitt og skal fortsette å gi Norge inntekter i mange år framover, sier Listhaug.

Solvik-Olsen sier Frp er partiet for alle, og at partiet vil fortsette å påpeke «naiv snillisme»:

– Jeg treffer mange av våre nye landsmenn. Tro meg, de er like irritert på snyltere som jeg er, sier han og legger til:

– To fremragende politikere

– Derfor skal vi våge å påpeke når vårt velferdssystem er truet av naiv snillisme, sier Solvik-Olsen.

Listhaug sier Norge har råd til å bygge veier, jernbane, skoler og sykehjem:

– Vi må slutte å spare oss til fant, sier Listhaug.

På gårsdagens pressekonferanse sa Jensen at hun pekte på Listhaug som leder, og ikke Solvik-Olsen, fordi Listhaug skal sitte på Stortinget.

– Det er to fremragende politikere som tør tenke nytt, være tydelige, ta debattene og utfordre de etablerte sannhetene, sa Jensen om sine utpekte arvtagere.

Siv Jensen har vært stortingsrepresentant siden 1997. Hun overtok etter Carl I. Hagen som leder i Fremskrittspartiet i 2006.