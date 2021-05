Frp-politikere i Halden melder seg ut av partiet

– Etter langt tids overveiing har vi funnet ut at vi ikke er på bølgelengde med den retningen partiet tar sentralt, sier gruppeleder Per Egil Evensen til NRK.

Torsdag morgen sendte han sammen med Henrik Rød og Frank Debraux ut en pressemelding der det kommer frem at de melder seg ut av Fremskrittspartiet.

Per Egil Evensen er gruppeleder for Frp i Halden. Nå melder han seg ut. Foto: Anne Ognedal

Det skjer få dager før moderpartiet holder landsmøte, der Sylvi Listhaug etter alle solmerker velges til ny partileder.

Utmeldingen betyr at Fremskrittspartiet står uten representanter i kommunestyret i Halden.

Skuffet over behandlingen av Hagen

Evensen trekker frem behandlingen av partinestor Carl I. Hagen som eksempel på en utvikling de ikke liker.

– Han har blitt dårlig behandlet i dette partiet. Han blir mer og mer skviset ut. Det fatter jeg ikke hvorfor man gjør, sier Evensen.

Hagen har ønsket seg tilbake til Stortinget ved høstens valg, men havnet utenfor noen sikker plass på listene i Oslo. Han forsøkte derfor å få stortingsplass i Oppland, og kapret til slutt topplassen der.

For de tre i Halden er det en utvikling i partiet over tid de har reagert på.

– Partiet har fjernet seg fra det de sto for en del år tilbake. Jeg har vært med i politikken her i Halden i 20 år, på de årene har det skjedd mye med politikken sentralt som vi, som går ut i dag, ikke kjenner oss igjen i, sier Evensen.

Han mener partiet har blitt mer likt de andre partiene. Og at det i hans øyne ikke er et godt tegn.

Henrik Rød (t.h.) satt på Stortinget for Fremskrittspartiet sammen med Øystein Hedstrøm tidlig på 2000-tallet. Nå har han meldt seg ut av partiet. Foto: Erlend Aas / NTB

Holder seg til lokalt program

Evensen forteller at det ikke er noen organisert utmelding som nå skjer, men kun de tre som utgjør kommunestyregruppa, samt en fjerde person, Camilla Gretland.

Meldingen ble sendt til partiet onsdag kveld. Sylvi Listhaug kommenterer utmeldingene slik overfor NTB:

– Frp er minst like opptatt av frihet for enkeltmennesket som tidligere. Programmet vi skal behandle på landsmøtet til helgen, står fast på partiets prinsipper. Vi er opptatt av valgfrihet både innenfor eldreomsorgen, i helsevesenet og familiene, og vi ønsker fortsatt å redusere skatter og avgifter.

– Noen mener du blir mer splittende enn samlende som partileder?

– Det vil jo alltid være ulike meninger. Sånn er det jo, sier Listhaug.

Lena Kristiansen, som er leder i Halden Frp, ønsker ikke å kommentere utmeldingen til lokalavisa Halden Arbeiderblad.

De tre varsler at de vil følge sitt lokale «Frp-program» de neste to og et halvt årene, ettersom det var dette de gikk til valg på.

Flere utmeldinger

Den siste tiden har flere sentrale politikere forlatt partiet av ulike grunner.

I april meldte tidligere statssekretær Line Miriam Haugan seg ut fordi hun mente det var for dårlig kjønnsbalanse i sentrale posisjoner.

I desember ble lederen av Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, kastet ut av partiet, mens tidligere nestleder og statsråd Per Sandberg meldte seg ut av partiet i september i fjor. Sandberg bor i Halden, og har meldt overgang til partiet Liberalistene.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein er valgt inn på Stortinget for Østfold, men meldte seg ut av Frp etter at det ble kjent at han hadde sendt e-post med porno til en 14-åring i partiet.

Hele kommunestyregruppa i Råde Frp meldte seg ut i kjølvannet av den samme saken. Også mangeårig ordfører Eivind N. Borge i Haldens nabokommune Hvaler har forlatt partiet.

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari meldte seg ut av Fremskrittspartiet samme dag som han måtte møte i retten for grovt bedrageri i 2019.