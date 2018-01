Krise-måling for Støre og Tajik: Ap ville gjort sitt dårligste valg på 94 år

Det er en tilbakegang på 5,7 prosentpoeng fra NRKs forrige måling i desember, og ned 7,3 fra valgresultatet i september - som var Aps nest verste i moderne tid. Om dagens måling var et valgresultat ville det vært Aps dårligste valg siden 1924.

Partileder Jonas Gahr Støre har til NRK henvist til Hadia Tajik å kommentere den elendige målingen:

– Dette er ikke en måling som vi er fornøyd med eller ønsker oss, sier Tajik, Aps eneste nestleder etter at Trond Giske gikk av søndag.

Til NTB sier Støre tirsdag kveld at han ikke er overrasket.

– Det er et fryktelig dårlig tall, men med de fire ukene vi har bak oss, må jeg ærlig si at jeg ikke er veldig overrasket, sier Støre til nyhetsbyrået.

Tajik viser også til hendelsene de siste ukene.

– Samtidig så har Arbeiderpartiet vært i en ganske krevende situasjon de siste ukene, og jeg tror og håper at når vi nå får satt i gang med mer politikk knyttet til både arbeid, skole og helse at det og vil ha betydning for velgernes engasjement.

– Er dette folkets dom over håndteringen av varslingssakene?

– Nei, vi har vært opptatt av i Arbeiderpartiet å håndtere varslingssakene på ryddigst mulig måte. Men det er ingen tvil om at når vi har hatt såpass krevende uker, så kan det også gi utslag i målingene. Men vi er opptatt av nå å få fokus på politikken vår, svarer Tajik.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

LARS NEHRU SAND KOMMENTERER: Ap kollapser

Over halvert siden Støres beste dager

Målingen på 20,1 er mer enn en halvering sammenliknet med Jonas Gahr Støres bestenotering som Ap-leder.

På tampen av 2014 hadde Ap 42,8 % på NRKs partibarometer, og var nær rent flertall alene. Den gamle ørnen i norsk politikk gjorde flere målinger over 40-tallet i 2014 og 2015, og sist gang i oktober 2015.

Nå er situasjonen en ganske annen.

Selv med hjelp av et stort og stabilt Senterparti, et SV som gjør sin beste måling siden 2009, Miljøpartiet de Grønne og Rødt kan Arbeiderpartiet se langt etter flertall, så lenge KrF ikke skifter side.

Verste Ap-måling hos NRKs byrå

Norstat har gjennomført NRKs meningsmålinger siden 2006, og har aldri målt Arbeiderpartiet under 24 prosent.

I basen til Poll of Polls, et nettsted som har samlet alle norske meningsmålinger siden 2008, har Ap kun seks enkeltnoteringer under 24-tallet, men aldri under 22 prosent.

Vi må tilbake til tiden rundt årtusenskiftet for å finne enda verre målinger enn dagens. I 2001 og 2002 hadde partiet målinger rundt og under 20 prosent. Den verste NRK har funnet gjennom historiske søk er en Aftenposten-måling i mars 2002 der partiet fikk 14,6 prosent.

ANALYSERER: NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand om målingen. Du trenger javascript for å se video. ANALYSERER: NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand om målingen.

Tatt opp i krisetider

NRKs januar-måling er tatt opp mens varsler-dramaet rundt Trond Giske har stått på som verst.

Første intervjudag var tirsdag 2. januar da Ap holdt sitt første sentralstyremøte om saken, og siste intervjudag var mandag 8. januar, da Ap holdt sitt andre sentralstyremøte om saken.

Tar man høyde for feilmarginen i målingen, som er 2,9 prosentpoeng for Aps del, ligger Aps reelle oppslutning et sted mellom 17,2 og 23 prosent akkurat nå. Uansett historisk lavt.

Arbeiderpartiet sliter ifølge bakgrunnstallene til denne målingen med lojaliteten. Bare 60,7 av de som stemte Ap ved valget sier de ville stemt Ap om det var valg i dag.

Samme tall for Høyre er 86,6 prosent. Senterpartiet har de mest lojale velgerne: 90,1 % av de som stemte Sp ved valget ville gjort det igjen i dag.

22,7 prosent av velgerne Arbeiderpartiet hadde ved sist valg setter seg på gjerdet og vet ikke lenger hvem de skal stemme på. 6 prosent sier de vil stemme Høyre og 4,4 av de som ved valget stemte Ap sier nå de vil stemme SV.

Stort borgerlig flertall

De fire borgerlige partiene (H+Frp+V+KrF) får til sammen 91 mandater på denne målingen, og styrker dermed flertallet fra høstens stortingsvalg til tross for at Venstre måles under sperregrensen.

For første gang på noen år nærmer det seg også rent flertall for Høyre, Venstre og Frp uten hjelp av KrF.

De tre partiene som i disse dager sitter på Jeløy og forhandler om en utvidet mindretallsregjering får til sammen 83 mandater på denne målingen.

Det kreves 85 for flertall på Stortinget.

– Veldig hyggelig. Og det er jo på et høyt nivå, høyere enn både valget i 2013 og i høst. Det synes jo jeg er en hyggelig tilbakemelding til regjeringen og måten regjeringen jobber på. Så vet jeg at det går opp og ned på målinger, sier statsminister Erna Solberg til NRK på vei til Gardermoen.

Hun fløy i ettermiddag til Washington hvor hun skal møte president Trump onsdag. Torsdag er hun tilbake i Moss for å fortsette regjeringsforhandlingene med Venstre.

GOD STEMNING: Erna Solberg, Siv Jensen (t.v.) og Trine Skei Grande (t.h.) produserer et betydelig antall selfies fra regjeringsforhandlingene på Jeløy. Foto: Erna Solberg / Høyre / NTB scanpix

Solberg: – Ap kommer ikke frem med politikk

– Hva tenker du om at Arbeiderpartiet faller kraftig?

– Jeg tenker at Arbeiderpartiet har vært gjennom en veldig vanskelig situasjon i tiden før og etter jul, i tillegg hadde de et dårlig valg i høst og de har ikke kommet frem med noe ny politikk. Så regner jeg med at, som jeg sa, meningsmålinger går opp og ned. Det kommer de sikkert til å gjøre for Arbeiderpartiet også.

– Tror du Giske-sakene og varslingsbråket er årsaken til at de faller så kraftig?

– Jeg tror det sikkert er en god og viktig forklaring nå. I tillegg så er det det at da kommer du heller ikke frem med politikk. Vi har ikke sett noen alternativer, vi har ikke sett noen løsninger, og det gjør jo også at det kanskje ikke gir noe inntrykk av hva Arbeiderpartiet vil, svarer statsminister Solberg.

Jensen: – Velgerne sier klart nei til Ap

Av hennes to støttepartier det bare KrF som kommer over sperregrensen på denne målingen, med 4,6 prosent.

– Jeg tror mange ser KrFs viktige gjennomslag i høst, blant annet for flere lærere i skolen. Vår viktigste oppgave denne våren blir å tydeliggjøre KrFs politiske prosjekt, slik at flere får øynene opp for vår politikk for familiene, menneskeverd, skolen og de kristne verdiene, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Venstre-leder Trine Skei Grande har vært opptatt med NHO-konferanse og regjeringsforhandlinger i dag, og har bedt sin nestleder Ola Elvestuen svare for målingen på 3,6 prosent.

– Dette er et lite stykke under valgresultatet som bragte Venstre over sperregrensen og sikret fortsatt borgerlig flertall. I samarbeid med de andre borgerlige partiene har Venstre fremover en stor mulighet til å sørge for en politikk som skaper flere arbeidsplasser og samtidig kutter i klimagassutslippene, skriver Elvestuen i en SMS.

Fremskrittspartiet har på sin side holdt seg stabilt rundt valgresultatet på 15,2 siden september, og får 14,9 prosent på denne målingen.

– Dette er en god start på det nye året som viser at Frp holder stand. Jeg tror velgerne ser at landet styres trygt med borgerlig regjering, ønsker mer av Fremskrittspartiets politikk og sier klart nei til Ap, sier Siv Jensen til NRK.

SVs beste på ni år: – Flott

I skyggen av Aps elendighet og det borgerlige flertallets fremgang markerer Sosialistisk Venstreparti seg med sin beste NRK-måling siden august 2009.

Partiet går frem 1,2 prosentpoeng til 8,3 prosent. Mange av de nye velgerne kommer fra Arbeiderpartiet.

Nestleder Kirsti Bergstø er fungerende partileder i Audun Lysbakkens sykefravær etter en planlagt operasjon, og svarer:

BESTE PÅ LENGE: SVs lederduo er ikke noe nærmere makt med det første, men Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø må si seg fornøyd med SVs beste NRK-måling siden 2009. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Dette er flott! Jeg er glad for at SV styrker seg og at vi får både flere velgere og medlemmer. Det betyr at det er stadig flere er utrolig for de store utfordringene vi står overfor, den økende ulikheten og klimakrisen, og ser at SV har svaret på disse løsningene.

– Det er gledelig at flere ser at SVs politikk viser en ny og nødvendig retning for Norge, og vi skal jobbe videre i stortinget for å få gjennomslag for en mer rettferdig fordeling og kutt i klimautslippene, sier Bergstø.

LARS NEHRU SAND KOMMENTERER: Ap kollapser