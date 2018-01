Arbeiderpartiet er i fritt fall til et krisenivå på denne enkeltmålingen. Velgerne vender ryggen til Støres parti. Flesteparten setter seg på gjerdet. Mange går til Høyre. Noen til andre parti.

Ap har dermed mistet 314.921 velgere som stemte på partiet for 120 dager siden. Norstat har snakket med dem i Aps helvetesuke fra og med den mandagen Jonas Gahr Støre sa han var sjefen, frem til i går da Støre sa dette handler ikke om juss, men om tillit.

Velgerne sier til Ap nær det samme som Jonas Gahr Støre sa til Trond Giske forrige uke:

– Vi har ikke tillit, tillit er ikke tapt for alltid, men må bygges opp igjen over tid.

Derfor er det ingen parti som signifikant tjener på Aps tilbakegang. Hovedendringen er at Ap-velgere setter seg flaue og forvirrede på gjerdet og ser hva som skjer med partiet sitt. De venter på en opprydding.

Ikke bare Giske

Ap fikk 27,4 prosent oppslutning ved valget i september i fjor. Så gikk det nedover i oktober. Det gjorde det i november også. Og i desember. I en måling publisert før DNs første artikkel i Giske-komplekset.

Det er selvsagt naturlig å se nedgangen denne måneden i lys av at Ap ikke har fått kommunisert noe som helst politisk på flere uker og kun har opplevd dårlig søkelys.

Men usikkerheten blant velgerne handler om noe mer enn Giske-saken. Det handler om at gjennom valgkampen, etter valget og nå altså etter krise-måneden har for få trodd på Aps politikk og løsninger.

I januarmålingen i kommunevalgsåret 2015 ble Ap målt til 40,4 prosent. Tre år og ett stortingsvalg senere er partiet mer enn halvert. Neste år er det kommunevalg igjen.

Nattsvart

Det var nesten ett år igjen til stortingsvalget. En av de septemberdagene da solstrålene hadde vunnet over vestlandsskyene. Støre satt i et passasjersete i en minibuss på vei ned bratte landeveier. Han fortalte om behovet for en opptur.

#KommentatorPåTur med Støre i september 2016: Oppdrag makt - Ytring

Han brukte metaforen om at et lag som har tapt som oftest trenger litt tid i garderoben, litt alenetid, før man er rede til å komme på offensiven.

Det skulle illustrere det Ap han overtok et halvår etter valgnederlaget i 2013 og hadde arbeidet med for å få kampklart til fjorårets valg.

Hvordan man bygger sten på sten med organisasjonsutvikling, politikkutvikling, talentutvikling før man er på plass.

Nå er det enda verre. Det er nattsvart.

Og behovet for alt det Støre snakket om i forrige periode, har vokst seg større denne perioden. Å komme på offensiven er bare blitt mer krevende.

HELVETESUKE: Meningsmålingen er tatt opp i Aps helvetesuke, fra og med mandagen Jonas Gahr Støre understreket på en pressekonferanse at han er sjefen og den som skulle bestemme om Trond Giske kunne komme tilbake som nestleder, og frem til i går. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I slutten av måneden samles Ap til et ekstraordinært landsstyremøte hvor partiorganisasjonen fra hele landet skal få luftet ut. De skal bli sett og hørt, Støre skal både forklare, forankre og lytte.

Dersom ikke Arbeiderpartiet klarer å fremstå som ett lag etter dette, vil det være krevende for mange velgere å se et parti de har tillit til og et politisk prosjekt de kan ha tro på.

I en situasjon hvor Ap-politikere ser behov for mer oppvask og intern strid:

«Røkla» mot Oslo, innad i Trøndelag, ansatte og politikere, fløyer mot hverandre, dem som støttet og ikke støtte Giske, de som er kritiske til Tajik og de som støtter henne, de som krever ekstraordinært landsmøte og de som mener det vil eskalere konflikten, de som vil ha Huitfeldt, Støre og/eller Stenseng fjernet og de som kan gå videre.

Desto mer tid Støre og partiledelsen må bruke på å forankre historien om hva som skjedde, at det ble riktig håndtert og hva som må skje videre – desto mindre tid blir det til den vanvittige, organisatoriske oppgaven partiet nå må ta tak i.

Det som skulle skje i garderoben i forrige periode.

Partiet er nødt til å sette seg i stand til å gjøre den jobben resten av denne perioden. Da Ap var i krise i 2001 var de fortsatt større enn Høyre. Nå er det verre. Selv før Giske-saken var Ap i trøbbel, nå er det verre.

Så lenge problemene vedvarer vil ikke velgere si de har tillit når meningsmålerne spør.

Hovedtrekk

Arbeiderpartiet faller hele 5,7 prosentpoeng til 20,1 prosent. Endringene er med svært godt margin utenfor feilmarginene på 2,9 prosentpoeng.

314.921 velgere forlater Ap til fordel for «gjerdet» eller andre parti.

Høyre noteres 1,9 prosentpoeng over desembernivået, men endringen er ikke signifikant. Dette er størst "fremgang" i barometerverdi.

Venstre noters under sperregrensen, og de tre partiene som nå forhandler om regjeringssamarbeid er dermed to mandat unna trepartiflertall.

Stortingsflertall

Hadde Venstre vært over sperregrensen, som på månedssnittene hele fjor høst, ville Venstre, Høyre og Frp fått flertall.

H+Frp+V+KrF ville fått 91 mandater dersom målingen var valgresultat, deres beste notering siden april 2016.

De tre rødgrønne partiene oppnår kun 76 mandat.

Arbeiderpartiet

Norstat/NRK har samarbeidet siden 2006 og aldri målt Ap så lavt.

Nettstedet Pollofpolls samler målinger fra alle norske medier fra 2008 og har aldri målt Ap så lavt.

Oppdatert: I 2001-2002 hadde Ap flere elendige målinger, blant annet 14,6 prosent i Aftenposten mars 2002 og 20,0 i Nationen i juni 2001.

Andelen Ap-velgere på gjerdet er 22,7 prosent, det høyeste nivået siden november 2012.

Kun 60,7 prosent av Ap-velgerne fra i fjor høst ville gjentatt partivalget dersom det var valg nå.

Vi må tilbake til sommeren før 2013-valget for å finne en lavere lojalitet hos Norstat/NRK.

Ap har en netto velgerlekkasje til samtlige parti bortsett fra Frp.

Ap har størst lekkasje til Høyre. Nivået er også høyere enn det var gjennom hele stortingsperioden 2013–2017.

Ap mister brutto 6 prosent av 17-velgerne sine direkte til Høyre. Nettotapet er på 44 300 velgere.

Regjeringspartiene

Høyre er største parti for andre måned på rad hos Norstat/NRK.

Denne målingen ville gitt Høyre 15 flere stortingsplasser enn Ap, så stor differanse har vi ikke målt tidligere.

Da Ap gjorde et krisevalg i 2001 var de fortsatt landets største parti.

Venstre

Venstre måles under sperregrensen for tredje måned på rad og henter ikke her noen umiddelbar effekt av regjeringsbeslutningen.

Partiet mister ingen (0) velgere til Ap, men har en betydelig lekkasje til Høyre på 16,5 prosent. Vi må tilbake til tiden før 2013-valget for tilsvarende nivå.

Venstre har en lavere lojalitet, men ikke høyere andel usikre velgere enn Ap.

Øvrige partier