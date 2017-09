Rødt og Miljøpartiet De Grønne er under sperregrensa på 4 %. Dersom et parti kommer over denne grensa får det tildelt utjevningsmandater. Denne ordningen finnes fordi representantene i utgangspunktet blir valgt direkte fra de 19 fylkene. Men ofte vil ikke de små partiene ha nok stemmer i et fylke til å få inn en representant. Derfor er det en «pott» på 19 utjevningsmandater som sikrer at småpartiene får om lag så mange prosent av representantene på Stortinget som de har i prosentvis oppslutning i hele Norge.