Kilder til NRK: Derfor går Giske nå

Etter at Trond Giske fikk vite dette valgte han selv å gå av søndag kveld.

– Jonas og Kjersti (partisekretær Stenseng red.anm) er ikke ferdig med å behandle alle varslingssakene, men har behandlet nok varslingssaker til at utfallet nå var åpenbart. Jonas var klar til å mandag meddele sentralstyret at Trond Giske ikke lenger har hans tillit, og ikke får komme tilbake som nestleder i Arbeiderpartiet, sier en sentral kilde til NRK.

Etter det NRK forstår betyr dette også at Støre har fått Giskes kontradiksjoner og tilsvar i flere av varslingssakene, men kommet til at han tror mer på varslerne enn sin egen nestleder.

Det har ikke vært direkte kontakt mellom Støre og Giske de siste dagene. Via andre personer har Støres konklusjon likevel nådd Giske i helgen. Som en kilde sier det: «Trond har åpenbart skjønt hvor landet lå».

De to hadde avtale om å snakkes igjen på telefon søndag kveld, men Giske kom Støre i forkjøpet da han meddelte både resten av partiledelsen og offentligheten at han går av.

Giske: – Har ikke fått et utvetydig råd

Giske har vært fritatt fra vervet som nestleder på ubestemt tid siden mandag 1. januar.

Dette var en løsning Giske og Støre ble enige om i et møte den dagen.

Kilder rundt Jonas Gahr Støre sier til NRK at Støre opplevde at han i møtet rådet Giske til å gå av permanent, noe Giske ikke ville da, men etter å ha fundert på saken i nesten én uke nå har kommet til at han må.

– Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg og støtter derfor beslutningen han har tatt og har respekt for avgjørelsen, sier Støre i en offisiell kommentar.

Trond Giske sier derimot at Støre ikke har bedt ham gå av, verken i møtet 1. januar eller senere.

– Jeg har ikke fått noe utvetydig råd fra Gahr Støre om å trekke meg, sier Giske til NRK.

Han sier avgjørelsen om å trekke seg ble fattet på et selvstendig grunnlag. Samtidig erkjenner han at muligheten for å trekke seg på permanent basis kan ha blitt luftet i løpet av dialogen med partiledelsen.

Men at han har blitt tydelig rådet av Støre til å gå av, tilbakeviser han.

Kjemper om virkelighetsbeskrivelsen

Støttespillere av Giske som NRK snakker med sier Jonas Gahr Støres historie om at han har bedt Giske trekke seg vitner om en partileder med et voldsomt behov for å markere seg som handlekraftig.

De mener også enkelte avissaker søndag om at Støre har presset Giske til å gå av er såkalt «spinn» fra partilederens medarbeidere.

Kilder rundt Støre mener på sin side at det er Giske som forsøker å spinne en alternativ historie ved å late som han ikke har mottatt en klar oppfordring fra Støre om å gå.

Etter seks dager som midlertidig fritatt nestleder, en situasjon alle involverte beskriver som ekstraordinær, endte det søndag uansett med at Giske kastet kortene.

– Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn, skriver Giske på sin åpne Facebook-side.

– Blitt verre og verre

Personer rundt Trond Giske sier til NRK at Giske da han 1. januar gikk med på å midlertidig tre til side som nestleder, på ingen måte hadde gitt opp kampen for å få fortsette i vervet på permanent basis.

– Han har vært fast bestemt på å gi sine versjoner av de sakene som er varslet inn og da åpenbart også hatt håp om å bli trodd på, men hele situasjonen har bare blitt verre og verre, sier en kilde.

De siste dagene har rekken av problemer for den mektige trønderen vokst nesten for hver dag som har gått. Fredag stod den første varsleren åpent frem i NRK og fortalte om sin historie om en pågående Giske på en ambassade-fest i India i 2010. Samme dag avslørte Dagens Næringsliv at Giske skal ha brukt Anniken Huitfeldt for å stoppe sak om seg selv.

– Jeg ser frem til å gi min versjon av sakene. Min situasjon som sykmeldt har så langt gjort det umulig å bidra til dette. Jeg vil svare på spørsmål som er stilt og imøtegå det jeg mener er uriktig. Jeg ber samtidig igjen om unnskyldning for ting jeg har gjort som har medført ubehag for andre. Jeg har ikke alltid vært bevisst nok på egen rolle i alle situasjoner, særlig uformelle og private. Det er jeg lei meg for, skriver Giske søndag kveld.

Redegjør for manglende tillit mandag

Når Arbeiderpartiets sentralstyre mandag klokken 13 møtes for andre gang på under én uke skal Jonas Gahr Støre redegjøre for hvorfor han mener det er riktig at Trond Giske går av som nestleder.

NRK får opplyst at den viktigste begrunnelsen er at Giske ved flere anledninger har opptrådt på en uakseptabel måte, særlig i de tilfellene der det er en ubalanse i makt, både når det gjelder alder og formell maktposisjon.

Det blir etter det NRK forstår også en pressekonferanse i løpet av dagen hvor Støre vil la offentligheten få innsyn i hvorfor han var kommet til at han ikke lengre hadde tillit til Giske.

Det er knyttet spenning til hvorvidt Støre vil gå innpå hvordan han og partiet vurderer alvorsgraden i de ulike varslingssakene mot Trond Giske.

Støttespillere: – Trond har stått rettsløs

Det kom søndag kveld mange reaksjoner på den profilerte nestlederens avgang.

Giskes nære venn og allierte, tidligere justisminister Knut Storberget synes hele saken er trist.

– Det er en trist situasjon, men jeg har forståelse for beslutningen. De fleste forstår at dette har vært, og er, en enormt vanskelig situasjon for Giske og hans familie, sier Storberget til NRK.

Ap-ordfører Rita Ottervik i Trondheim sier hun har forståelse for at Giske trekker seg som følge av det tunge presset.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier han har respekt for Giskes beslutning og håper det kan bidra til å skape ro rundt prosessen i partiet videre.

Leder i Trøndelag Arbeiderparti, Karianne Tung, sier til NTB at hun er sint og lei over hele prosessen.

– Jeg skjønner godt at dette har blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for ham og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg, sier hun.

Trond Giskes profilerte samboer, NRK-programleder og musikalartist Haddy Njie, sier hun støtter Giske fullt og helt etter at han trakk seg som Arbeiderpartiets nestleder søndag kveld.

– Trond og jeg har stått sammen gjennom denne stormen, og jeg støtter Trond fullt og helt, sier Haddy Njie til VG.