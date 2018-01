Støre om Giske-innlegg: – Jeg tar tydelig avstand fra ordbruken

Klokka 13 møttes sentralstyret i Arbeiderpartiet til krisemøte om Giske-varsler.

Aps nestleder Trond Giske ble i går kveld fritatt fra sitt verv «på ubestemt tid».

Partiets sentralstyre har i dag ikke tatt stilling til om Trond Giske kan fortsette som nestleder eller ikke.

På spørsmål om hvem som skal bestemme om Giske skal kunne fortsette som nestleder, svarer Støre følgende:

– Her er det jeg som er sjefen. Jeg tar den beslutningen. Det har sentralstyret støtta, sier Støre.

Støre sier at han opplever å ha full støtte fra sentralstyremedlemmene til partiets håndtering av varslene mot nestleder Giske.

– Jeg opplever at vi har fått full og samla støtte for vår håndtering av disse sakene, sier partileder Støre.

Tar avstand fra Facebook-innlegg

Støre understreka, som han har sagt til NRK tidligere i dag, at han tror på varslene.

– Vi tror på varslerne, sier Støre etter møtet, men sa samtidig at han må følge en forsvarlig prosess for å være trygg i spørsmålet om hvorvidt han har tillit til Giske.

Giske uttalte seg på Facebook i går kveld, der han skrev at han har fått falske varsler mot seg.

– Jeg tar tydelig avstand fra den ordbruken i Trond Giskes Facebook-innlegg i går. Fordi det kan gi inntrykk av av varsler settes i et tvilsomt lys. Jeg understreker at ingen av varslene jeg har mottatt inneholder falske påstander, sier Støre.

– Det er en del av varslerprinsippet at den det blir varsla om får uttale seg, sier Støre.

NRK har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med Giskes rådgiver etter pressekonferansen.

Skulle egentlig ikke få vite innhold i varsler

NRK fikk bekrefta fra Aps partikontor før møtet at sentralstyremedlemmene ikke får vite hva innholdet i varslene er.

På veinn inn til møtet sa sentralstyremedlem Lise Christoffersen at sentralstyremedlemmene ikke vet mer om situasjonen enn hva de har sett i mediene.

Underveis i møtet skal likevel partiets andre nestleder, Hadia Tajik, ha lest høyt fra varslene i møtet.

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

NRK får opplyst at flere av varslerne på forhånd skal ha bedt om at Tajik skulle lese opp varslene deres i møtet. Bakgrunnen for dette skal være at de opplever at troverdigheten deres står på spill, og at de derfor ønsket å formidle sine historier direkte til sentralstyret.

– Det er en kamp om virkelighetsbeskrivelsen som foregår, sier NRKs kommentator Magnus Takvam rett etter møtet.

I pressekonferansen i dag får Støre spørsmål om han har hørt Giskes versjon om noen av varslene han sier han tror på.

– Det vil jeg ikke kommentere, vi er midt i prosessen, sier Støre.

Partisekretær Kjersti Stenseng, sier at det er kommet flere varsler til partiet, «både knytta til Trond Giske og andre henvendelser».

– Det er også henvendelser og bekymringsmeldinger der vi har sjekka, og gått inn i saken, og utkvittert den som en sak der det ikke har vært grunnlag for å gå videre. Altså en såkalt «grunnløs» melding, sa Kjersti Stenseng.

SE HELE PRESSEKONFERANSEN: I romjula bekrefta ledelsen i Arbeiderpartiet at partiets sentralstyre blir kalt inn på årets første arbeidsdag som følge av varsler mot partiets nestleder. Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng møter pressen etter møtet. Du trenger javascript for å se video. SE HELE PRESSEKONFERANSEN: I romjula bekrefta ledelsen i Arbeiderpartiet at partiets sentralstyre blir kalt inn på årets første arbeidsdag som følge av varsler mot partiets nestleder. Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng møter pressen etter møtet.

– Bidrar til noe som på sikt er bra

Han sa i pressekonferansen at han håper det kommer noe godt ut av saken.

– Jeg beundrer de jentene som har mot til å varsle. Det bidrar til noe som på sikt er bra, selv om det akkurat nå kan gjøre vondt for noen, sier han.

– Selv om dette er et sakskompleks som er alvorlig, særlig for dem som er utsatt, så håper jeg det kommer noe godt ut av dette. I den forstand at vi nå klarer å gjøre det tryggere, også i politikken, uten trusler om trakassering hengende, sier Støre.

Her går LO-leder Gabrielsen fra dagens sentralstyremøte i Ap. Han oppsummerte møtet som «godt» og «åpent». Du trenger javascript for å se video. Her går LO-leder Gabrielsen fra dagens sentralstyremøte i Ap. Han oppsummerte møtet som «godt» og «åpent».