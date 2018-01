Støre: – Vi vil sørge for at Ap får ny finanspolitisk talsperson

Det begynte med anonyme påstander om oppførselen til Ap-nestleder Trond Giske i midten av desember. Søndag kveld trakk Giske seg fra nestledervervet.

Etter sentralstyret i Ap møttes for en uke siden, var det ennå uklart om Støre hadde tillit til sin nestleder.

Etter et nytt sentralstyremøte i dag slår Støre fast at Giske ikke har hans tillit som nestleder i Ap. Dette på tross av at det ikke er konkludert med om hvorvidt episodene det er varsla om må kalles seksuell trakassering.

– I vurdering av tillit mener jeg likevel at det vi nå vet er tilstrekkelig for å si at han har oppført seg på en måte som ikke er forenelig med vårt regelverk og våre verdier, uavhengig av det juridiske, sier Støre.

Han sier partiet har jobba med å innhente informasjon om hendelsene det er varsla om.

– Dokumentasjonen underbygger varslernes historier, sier Støre.

Støre forklarer sin mangel på tillit til Giske med flere faktorer. I tillegg til brudd på partiets verdier, viser han til forskjell i maktposisjon og aldersforskjell mellom Giske og den som varsler.

Trond Giske har vært sykemeldt siden 22. desember. Han har beklaga sin oppførsel, men også sagt at han mener han er utsatt for falske varsler.

Giske kommenterer ikke Støres uttalelser, utover gårsdagens Facebook-innlegg, melder hans rådgiver Bård Flårønning i en SMS til NRK mandag kveld.

Ny finanspolitisk talsperson

Samtidig som Giske søndag meldte på Facebook at han trekker seg fra sitt verv, stilte han rollen som finanspolitisk talsperson til disposisjon.

Støre sier i pressekonferansen at partiet skal innsette en ny finanspolitisk talsperson.

– Vi vil raskt ta dette opp i stortingsgruppa og sørge for Ap får på plass ny finanspolitisk talsperson, sier Støre.

Støre meldte via en pressemelding søndag kveld at han hadde råda Giske til å trekke seg. Dette gjentok Støre i pressekonferansen, og sa det var riktig og «nødvendig» at Giske trakk seg.

En journalist i salen påpeker overfor Støre at det har gått rykter om Trond Giskes oppførsel over år. Han spør om partiledelsen har tatt opp dette med Giske på et tidligere tidspunkt.

– Hva tidligere partiledelser har gjort, det får de kommentere. Men jeg tror nok dette er en påminnelse for mange, om at man kanskje burde gått tyngre inn i den type spørsmål tidligere, sier Støre.

I høst kom det skarpe reaksjoner da det ble kjent at Marianne Marthinsen var vraket til vervet som finanspolitisk talsperson til fordel for Trond Giske. Marthinsen sier til Dagbladet at det er «uaktuelt» for henne å gå tilbake til vervet nå.

– Jeg tror det ville være et dårlig bidrag til å roe ned situasjonen i partiet og få folk til å trekke i samme retning igjen, skriver hun i en melding til avisa.

– Kort tid til april 2019

Det er venta at partiet tar stilling til om det skal velges ny nestleder. Flere Ap-fylkesledere sier til NRK i dag at de ikke har avklart i sitt fylke hvorvidt de vil be om ekstraordinært landsmøte i partiet.

Støre sier at partiet kan fortsette med én nestleder fram til neste landsmøte. På spørsmål om behov for ekstraordinært landsmøte, sier Støre i dag at «det er kort tid» til det planlagte landsmøtet i april 2019.

Han avviser ikke muligheten for et ekstraordinært landsmøte som følge av denne saken, men sier sentralstyret ikke innstilte på at et slike møte må holdes.

– Fra nå skal partiledelsen jobbe fram mot et landsstyremøte i slutten av måneden som skal gi anledning til å lufte ut, sier Støre.

– Giske har varsla en kommentar i løpet av uka

På spørsmål om Giskes mulighet til å forsvare seg i denne prosessen, svarer Støre at Giske har kommentert flere varsler muntlig i møter med ham og Stenseng. Partilederen venter i tillegg et skriftlig svar fra Giske i løpet av uka.

– Vi har gått ett skritt til, ved å si at hvis han ønsker å komme med en skriftlig tilbakemelding, så skal vi ta i mot det, sier Støre, som melder at Giske har varsla at han vil gi en slik skriftlig kommentar.

Støre sier at ingen av varslene, såvidt han er kjent med, er politianmeldt per i dag.

Utvalg for å granske rutiner

Sentralstyret i Ap satte i dag ned et utvalg som skal gå gjennom partiets rutiner for å håndtere seksuell trakassering, både på det forebyggende arbeidet og rutiner for å håndtere varsler.

– Ap har hatt vanskelige saker før, og kommer garantert til å få det også etter dette. Vi er opptatt av å ha en beredskap for å håndtere og ikke minst forebygge slike situasjoner i framtida, sier partisekretær Kjersti Stenseng i pressekonferansen.

Utvalget skal ledes av Pål Lønseth, partner i konsulentselskapet PwC.