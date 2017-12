Solberg skal besøke Trump i Det hvite hus

Statsminister Erna Solberg skal besøke president Donald Trump i Det hvite hus 10. januar.

Det hvite hus bekrefter besøket i en pressemelding onsdag kveld.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide deltar også på møtet, ifølge en pressemelding fra statsministerens kontor.

– USA er viktig for Norge for sikkerhet og handel. Et slikt møte gir oss muligheten til å fremme vårt syn på en åpen verdenshandel og viktigheten av at vi jobber sammen internasjonalt for å løse klimautfordringene, sier statsminister Erna Solberg.

Hun ser fram til et nyttig møte, ifølge pressmeldinga.

Tema for møtet, ifølge statsministerens kontor, vil være det følgende:

Den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Samarbeid i NATO.

Felles norsk-amerikanske interesser.

Internasjonale spørsmål som fredsprosesser, klima og handelspolitikk.

I pressemeldinga fra Det hvite hus, derimot, står ikke ordet «klima» nevnt.

USA vil diskutere Natos mål

President Trump ser fram til å diskutere «synet på de bilaterale båndene mellom USA og Norge», skriver Det hvite hus i deres pressemelding om besøket.

Hvordan de to landene sammen kan forbedre regional og global sikkerhet, samt økonomiske utsikter, vil bli tema i møtet, melder amerikanerne.

– Presidenten og statsministeren skal diskutere et felles forsvar og sikkerhetsmål i Nato, og den felles koalisjonen for å bekjempe IS, i tillegg til handel og investeringer mellom USA og Norge, skriver Det hvite hus.

Solberg og Trump har truffet hverandre to ganger tidligere under internasjonale møter. Men ifølge statsministernes kontor blir dette første gang Solberg møter Trump i et eget møte.

Norges ambassadør til USA, Kåre R. Aas, tvitrer at han ser fram til å ta imot Solberg i Washington DC.