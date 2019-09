Frp-Siv: – Dette er ikke godt nok

Selv om det var trampeklapp da partileder Siv Jensen entret scenen klokken 22.30, var det en slukøret partileder som tok ordet.

Etter å ha takket mannskapet sitt, erkjente hun at resultatet er skuffende.

– Er vi fornøyd? Nei, det er vi ikke. Dette er ikke godt nok. Det er mange som er skuffet i dag, det er også jeg, sier Siv Jensen.

Hun sier partiet må ta bompengeopprøret på alvor.

– Våre velgere forventer mer av oss. De likte at vi sto på krava. De likte at vi sto bom fast for lavere bompengekostnader. Derfor er det greit å kunne si at man bare kan forvente et tøffere og tydeligere Frp i fremtiden, sier Jensen.

– Kan ikke fortsette som før

Klokken 22.30 ligger Frp an til å få 8,2 prosent totalt i landet, ned fra 9,5 ved sist kommunevalg.

Nasjonalt er Frp landets fjerde største parti, og i hovedstaden er de sjette størst. Partiet ligger an til å gjøre sitt dårligste lokalvalg siden 1991.

– Hvis dette stemmer, er det et skuffende resultat for oss. Vi har hatt en valgkamp der mye har buttet imot. Vi har hatt et bompengeparti som har stått i veien for våre saker. Vi har hatt regjeringsslitasje, og vi har kanskje ikke lykkes med en del av den politikken vi har fremført, sier Christian Tybring-Gjedde, som kommenterte resultatet klokken 21.00.

– Jeg er skuffet over det, og hvis det blir det endelige resultatet, må vi ta en gjennomgang av strategi og politikk og mannskap, sier han.

Sylvi Listhaug er ikke fullt så negativ.

– Vi startet valgkampen på rundt 6 prosent. Nå har vi hentet inn litt i løpet av valgkampen. Men vi får se hva det endelige resultatet blir, sier Listhaug.

TRIST: Det var skuffelse å spore i ansiktene til Frp-erne da valgresultatene tikket inn. Foto: GUNHILD GJERMUNDRUD / NRK

Regjeringsslitasje

Tybring Gjedde mener Frp må kreve mer i regjering.

– Vi har kanskje akseptert litt for mange kompromisser her over for lang tid. Det viser at vi må sette foten ned i regjering. Det nytter ikke å kompromisse på alt.

– Kan det være Frp må gå ut av regjering?

– Det er altfor tidlig å si. Vi vet at vi totalt sett har gjort det for dårlig, da må vi han en analyse. Vi kan ikke bare fortsette som før når det går dårlig. Det er jo helt meningsløst, sier Tybring-Gjedde.

Frp har slitt i motbakke den siste tiden. Til tross for at bompenger ble en stor sak under valgkampen, havnet aldri Frp på offensiven, hvis man ser på meningsmålingene fram mot valgdagen.

– Det er blitt en tøff valgkamp fordi bompengesaken preget valgkampen, og det tok tid å få bompengeavtalen på plass. Men vi fikk en umiddelbar effekt etter at avtalen var på plass, sier samferdselsminister Jon Georg Dale på Frps valgvake.

Bompengepartiet større enn Frp i Oslo

De lokale utslagene er store.

I Oslo ligger Bompengepartiet an til å få 6,4 prosent. Frp 5,6 prosent.

Nasjonalt ligger Folkeaksjonen Nei til mer bompenger an til 2,9 prosent.

– Frp hadde det vanskeligste utgangspunktet med bompengepartiet som er skapt i protest mot politikken som Frp i regjering fører, sier Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell.

På slutten fikk Frp kritikk for Sylvi Listhaugs Facebook-post om båtmigranter og Siv Jensens bruk av ordet snikislamisering, som statsminister Erna Solberg tok avstand fra.

Innvandring er normalt en vinnersak for Frp, men resultatene uteble.

– Jeg tror ikke velgerne oppfattet det som en viktig sak i valgkampen, sier DNs Kjetil B. Alstadheim.

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit sa til TV 2 i helgen at Frp hadde gjort den dårligste valgkampen.

Siv Jensen om snikislamisering: – Nå synes jeg du tuller

Hagen hjemme for første gang

Da Frp holdt landsmøte på Gardermoen den første helgen i mai vedtok partiet med stort flertall et forslag fra tidligere formann Carl I. Hagen om å tappe oljefondet for det nødvendige antall milliarder som trengs for å slette all bompengegjeld og rive alle bomstasjoner.

Både Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug advarte mot forslaget, som er anslått å koste rundt 100 milliarder kroner, da de mente det var helt urealistisk å få gjennomslag for.

Da Siv Jensen kom til enighet med de andre regjeringspartiene om en bompengeavtale, fikk hun likevel god respons internt. Også Carl I. Hagen ga tommelen opp for avtalen.

For første gang på 45 år er ikke Carl i Hagen påmeldt Frps valgvake. NRK har ikke fått kontakt med Hagen, som sier til Dagbladet at han kommer til å være hjemme for første gang på 45 år.

– Jeg har ingen rolle lenger og er ikke kandidat, sier Hagen.