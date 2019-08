– Snikislamisering er et veldig dårlig begrep

Frp-leder Siv Jensen har fått sterk kritikk på måten hun har omtalt muslimer på, blant annet for sin bruk av begrepet snikislamisering. Men senest i går gikk hun ut og sa at hun kommer til å fortsette å bruke begrepet.

– Ja, jeg ville brukt det igjen. Og det har ingenting med å generalisere i forhold til muslimer. Dette var en veldig klar og tydelig diskusjon den gang knyttet til radikal islam. Det representerer fortsatt en utfordring. Ikke bare her, men i store deler av verden, sa Frp-lederen til NTB.

Under dagens NRK-duell om muslimhat var Solberg klar i sin tale om hva hun mente om statsrådens ordbruk.

– Jeg synes det er et veldig dårlig begrep. Det har alltid vært et dårlig begrep. Når begrepet først ble lansert, så ble det brukt som et stikk mot meg som Høyre-leder, som hadde noen synspunkter som hun ikke likte. Jeg synes det er unødvendig og jeg var egentlig glad for at det ble lagt vekk som bruk, sa hun.

Solberg er tydelig om hva hun mener om ordbruken til Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi har alle et ansvar

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som debatterte mot Solberg, mener det er viktig å unngå denne typen begreper og påpekte opptil flere ganger overfor Solberg at Jensen tross alt var statsråd i hennes egen regjeringen.

– Hun er statsråd i din regjering. Vi har alle et ansvar. Spesielt politikere er med å påvirke rommet for samfunnsdebatten. Politikere skal bygge broer der de kan, ikke grøfter. Alle grupper skal kunne utsettes for kritikk, men jeg tror slike ord og begreper åpner rommet for disse kritiske konspiratoriske holdningene – og det må vi ta på alvor, sa Støre.

På spørsmål om hun snakker i to tunger når hun på den ene siden fordømmer muslimfiendtlige holdninger, men samtidig lar politikere som kommer med denne typen ytringer toppjobber i sin egen regjering, svarte statsministeren følgende:

– Alle partneren i denne regjeringen tar klart avstand fra hatytringer og terror, så jeg mener kritikerne har feil. Alle må slå ring om muslimene i samfunnet vårt og vende ryggen til rasisme generelt, sa Solberg.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Siv Jensen benytter seg av ordet «snikislamisering». Allerede i 2009 brukte statsråden begrepet under en tale til Frps landsstyre.

Under dagens pressekonferanse fanget mikrofonen opp en instruksjon fra Siv Jensen til Erna Solberg om å ikke kommentere på et spørsmål. Du trenger javascript for å se video. Under dagens pressekonferanse fanget mikrofonen opp en instruksjon fra Siv Jensen til Erna Solberg om å ikke kommentere på et spørsmål.

I 2013 ble spørsmålet om hva Solberg mente om ordbruken, stilt på en pressekonferanse. Da fikk hun beskjed av Jensen om å ikke kommentere – noe som man kan se i videoen overfor at hun også tok til etterfølge.