Sinne, sjokk, sorg. Følelsene var mange da kommunestyret i Drammen gjorde sitt omdiskuterte flyktningvedtak tidligere i år. Det førte til debatt i spalter og på TV – og harselering i humorprogrammer og sosiale medier. Og et fakkeltog i elvebyen.

13. februar: Med 29 mot 28 stemmer vedtok kommunestyret å be om at fremtidige flyktninger som skal bosettes i byen må komme fra Ukraina.

9. april: Etter stor debatt nasjonalt og flere runder lokalt, endte saken til en lovlighetsvurdering hos Statsforvalteren. Konklusjonen var at vedtaket er diskriminerende og i strid med grunnloven.

Dette likte Frp dårlig, og varslet da en mulig omkamp om Drammen vil ta imot de 125 flyktningene kommunen har sagt ja til.

Mandag kveld: Frp har hatt gruppestyremøte, og har bestemt seg for å gå med på 125 i år, melder Drammens Tidende.

Vil stenge grensene neste år

Dermed er det flertall for dette, kvelden før tirsdagens kommunestyremøte.

– Over halvparten er allerede bosatt, så å redusere antallet nå, er lite hensiktsmessig og vil koste mye penger. Vedtaket for i år blir derfor stående, skriver Jon Helgheim (Frp) på Facebook.

Han varsler derimot nye runder med tanke på 2025:

– Siden staten ikke tillater Drammen å bosette de flyktningene vi mener vi kan bosette, så mener Frp at vi må slutte å bosette flyktninger. Neste år kommer derfor Frp til å kreve null flyktninger, og det forventer vi å få flertall for.

Flertallspartiene Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet sørget for at flyktningvedtaket gikk gjennom i kommunestyret i Drammen i februar. Seinere sa Statsforvalteren nei. Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

Reagerte på Støre-uttalelser

Flertallspartiene i Drammen pekte på situasjonen i Ukraina, og at det var krig i Norges nærområder da de stemte i februar. I tillegg uttalte Helgheim at ukrainere var «enklere» å bosette enn en del andre flyktninger.

Flere statsråder kom på banen, deriblant regjeringssjef Jonas Gahr Støre. Det mente Helgheim var en utidig innblanding.

I en undersøkelse Norstat gjorde på vegne av NRK svarte 53 prosent at de syntes vedtaket var negativt. 23 prosent mente vedtaket var positivt.

– Jeg er overrasket over at tallet ikke er enda høyere, sa ordfører Kjell Arne Hermansen (H).

– Dystert bakteppe

Statsforvalterens avgjørelse kom ikke overraskende på politikerne.

– Jeg er helt uenig i vedtaket, men ikke overrasket. Det må være vanskelig å komme til en annen konklusjon etter at statsministeren la sterke føringer for at vedtaket i Drammen var ulovlig. Det var en blemme, sa Helgheim.

– Et dystert bakteppe, men det er en gladsak at Statsforvalteren har stanset galskapen som har fått utspille seg i regi av Frp i kommunestyret, mente Simon Nordanger (Sp).

Turid Solberg Thomassen (KrF) stemte for vedtaket for å beholde samarbeidet i kommunestyret, men sa fra talerstolen at hun følte seg som en lort.

– Dette er helt i tråd med hva jeg har ment hele tiden, at vedtaket er diskriminerende. Nå må vi fatte et nytt vedtak som er et ikke diskriminerende, sa Thomassen i april.