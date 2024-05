Trettebergstuen (Ap) tar ikke gjenvalg

Trettebergstuen har sittet på Stortinget siden 2005. Men nesten 20 år var nok for stortingsrepresentanten.

– Jeg har visst dette lenge, sier hun til Hamar Arbeiderblad.

I februar ble det klart at Økokrim startet etterforskning av Trettebergstuen i forbindelse med habilitetssakene som førte til hennes avgang. Denne ble henlagt i april.

Hun trakk seg som kultur- og likestillingsminister i juni i fjor, blant annet etter at venner av henne var utnevnt til betalte styreverv.

– Det er viktig at det kommer tydelig fram at dette ikke har noe med hva som har skjedd det siste året å gjøre, sier hun til HA.

Trettebergstuen på pressekonferanse der hun kunngjør at hun trakk seg som statsråd etter at hun hadde brutt habilitetsreglene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bestemt seg for å fortsette

Allerede før stortingsvalget i 2021 visste hun at det ville bli hennes siste periode som stortingsrepresentant, ifølge HA.

– Nå er det på tide å tre tilbake og slippe til noen nye krefter.

Men Trettebergstuen er likevel bestemt på å fortsette med politikken. Hun utelukker heller ikke å stille som ordførerkandidat i hjembyen Hamar. Dette blir i så fall lenger fram i tid.

– Jeg kommer nok aldri til å ta stortingsverv igjen, men andre kan på sikt bli aktuelt, sier hun til HA.

– En bauta for Innlandet

Lise Selnes, leder i Hamar Arbeiderparti, sier det er vemodig at Trettebergstuen gir seg.

– Hun er en av de dyktigste politikerne i Innlandet. En bauta for Arbeiderpartiet i Innlandet.

Selnes har kjent Trettebergstuen i over 20 år, og sittet med henne på Stortinget de siste to og et halvt årene. Hun beskriver Trettebergstuen som svært klartenkt, en med politisk teft og en egen evne til å vinne enhver debatt hun er med i.

– Hun er også en av de fremste i Norge innen likestilling- og kulturpolitikk. Heldigvis har hun nesten ett og et halvt år igjen på Stortinget, og jeg gleder meg til å samarbeide med henne den tiden vi har igjen.

Sittet i fem perioder

Trettebergstuen er fra Hamar, og har vært representant for Hedmark i fem perioder, siden 2005.

Hun har blant annet vært medlem av kommunestyret i Hamar i 1999-2003. Hun ble politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2003-2005, og medlem i AUFs sentralstyre fra 2004.

Siden 2009 har hun vært medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre. Hun ble statsråd i Kultur- og likestillingsdepartementet i 2021, og trakk seg i 2023.