Siv Jensen om snikislamisering: – Nå synes jeg du tuller

Det har gått fra vondt til verre og verst for Frp i denne valgkampen. Partiet har fått et bompengeopprør i fanget som har sendt Frp ut i et svalestup på meningsmålingene.

På den siste kommunemålingen Norstat gjorde for NRK og Aftenposten, fikk partiet en krisemåling på 6,8 prosent i oppslutning. Det er det laveste siden OL på Lillehammer.

– Vi skal gjøre jobben vår de neste tre ukene før valget, så får vi se hva resultatet blir, sa Siv Jensen i partilederutspørringen på NRK.

Frps skryteliste på samferdsel

Én av grunnene til nedturen, er bompengeopprøret som har gått over landet. På spørsmål om hun har forsøkt å få gjennom Frps landsmøtevedtak om å kutte bompengegjelden med 100 milliarder, svarte Jensen med å legge frem en skryteliste av hva Frp faktisk har gått til i regjering. Den består, ifølge Jensen, blant annet av:

sletting av bompengegjeld i 40 prosjekter.

nedleggelse av 10 bomstasjoner.

en bompengereform som drastisk har redusert antall bomselskaper.

etableringen av Nye veier som, ifølge Jensen, har redusert kostnader i samferdselssektoren med 61 milliarder kroner.

økning av samferdselsbudsjettet med 75 prosent.

– Og det viktigste av alt var at før vi kom i regjering betalte bilistene 10 milliarder kroner mer til staten i skatter og avgifter enn de fikk tilbake til vei. Det bildet er snudd helt rundt, sa Jensen.

Siv Jensen om snikinslamisering

For 10 år siden innførte Jensen uttrykket «snikislamisering» i en tale. Nå har debatten blusset opp igjen.

– Synes du det foregår mye snikislamisering i Norge?

– Jeg kommer ikke til å be om unnskyldning for den talen for 10 år siden. Det handler om at vi som nasjon ikke skal endre vårt styresett og vår kultur. Det må man tørre å ta en debatt om. Vi er strenge på dette, og både jeg og Frp mener at de som kommer til Norge skal tilpasse seg oss og ikke omvendt, sa Jensen.

Hun sa det er viktig at Frp har hånden på rattet i innvanderingspolitikken.

– Er det på grunn av deg at det ikke foregår mye snikislamisering lenger?

– Nå synes jeg du tuller. Grunnen til at vi har fått kontroll med asyl- og innvandringstilstrømningen er at Frp har strammet inn, sa Jensen.

Krangel om SIAN og bompenger

Carl I. Hagen mener det ikke er noe i veien for å være medlem av både SIAN og Frp. Foto: Marit Kolberg / NRK

Den siste tiden har Siv Jensen hatt full SIAN-strid (Stopp islamiseringen av Norge) med partinestor og tidligere partileder Carl I. Hagen etter at ordførerkandidat John Brungot på Nesodden ble ekskludert fra partiet etter å ha publisert en lang rekke islam- og muslimfiendtlige innlegg. I ettertid mente Hagen at det ikke er noe i veien for å være medlem i både SIAN og Frp samtidig. Det er Jensen rykende uenig i.

I tillegg har det blitt full strid i regjeringen om bompenger. Allerede i juni fikk Jensen et bompengeultimatum av eget landsstyre, men forhandlingene har gått alt annet enn smertefritt.

Nå har Frp-lederen lagt frem en skisse som hennes eget landsstyre har godkjent. Jensen sier partiet ikke har mer å gå på, og at Venstre må bestemme seg. Venstre holder på at det ikke finnes noe bompengeenighet.

Etter det NRK kjenner til, er det de følgende punktene i bompengeskissen som skaper splittelse regjeringen: