Forsøkte å overtale Ari Behn til å endre slutten på den siste boken

På siste side av Ari Behns siste bok «Inferno», som ble utgitt i fjor, skriver Behn at han kommer til å dø. Teksten står ved siden av et bilde han har malt som heter «Gone».

I boken skriver Behn at han er i ferd med å ta farvel med alle.

Forlegger Arve Juritzen sier det var krevende å arbeide med boken fordi det var en bunnløs, alvorlig og trist tekst om sorg, hvor Behn nakent fortalte om sine problemer.

– Jeg husker at jeg prøvde å overtale ham til at vi kanskje kunne gjøre slutten litt mer håpefull og positiv, men der var han helt bestemt. Det skulle slutte med en tekst som handlet om det å dø og ta farvel, forteller Arve Juritzen.

– Jeg har sett på boken igjen i dag, og det er ikke dagen å lese den på. Det er klart at det gir mange vanskelige ettertanker. Men jeg tror den kommer til å bli viktig å lese og forstå i tiden framover, sier Juritzen.

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent i jula og kan nås hele døgnet på telefon: 116123. Også Kirkens SOS har åpent og kan nås på telefon 22 40 00 40.

Planla sju nye bøker

Onsdag kveld kom meldingen om at Ari Behn (47) var død, og den nærmeste familien var raskt ute med informasjon om at han hadde tatt livet sitt. Kunstneren og forfatteren var tidligere gift med prinsesse Märtha Louise. De har tre barn sammen.

Sorgen etter Behns bortgang blir uttrykt på mange vis i 2. juledag. Slottsplassen i Oslo er fylt av levende lys, og norske kunstnere hedrer sin avdøde venn.

Flere steder i landet samlet folk seg for å minnes Behn.

– Jeg synes det er vakkert å se hvordan det norske folk trykker Ari til sitt bryst, så kan man kanskje si at det var litt sent. Men jeg vet at Ari kjente på mye kjærlighet fra det norske folk, sier Juritzen.

I fjor inngikk Behn kontrakt med Juritzen forlag om å gi ut sju bøker. Samarbeidet skulle omfatte to bokserier, og strekke seg over flere år.

– Vi hadde mange planer om mange bøker framover, og det var litt typisk Ari. Han klarte ikke å si nei til gode ideer og utfordringer, og ikke minst ville han utfolde seg som kunstner i andre sjangere. Så Ari svarte ja, og han stilte opp. Det ble mye etter hvert. Og i dag vet vi kanskje at mye kanskje ble for mye, sier Juritzen.

– Det var veldig tungt å jobbe med «Inferno» fordi det er noe av det mest selvutleverende jeg har lest, men da på en positiv måte. At noen klarer og er villig til å dele de mørkeste opplevelsene de har, om sorgen, smerte og tap og det å se døden i øynene, sier Arve Juritzen. Foto: bokcover

– Kunsten hans lever videre

Ari Behn blir av vennene omtalt som en mann som var sjenerøs, inkluderende, og kompromissløs i liv og handling.

Forfatter Vidar Kvalshaug minnes Ari Behn som et eksepsjonelt menneske.

– Det var en som spurte meg før i dag om hvordan Ari Behn endret kongehuset, og da sa jeg at han endret ikke kongehuset, men de endret seg etter ham, sier Kvalshaug.

Vidar Kvalshaug sier Ari Behn var som en magnet på mange mennesker. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Han var den han var, og de danset rundt ham, rundt hans væremåte. Han var med å åpne opp det norske kongehuset, sier forfatteren.

Kvalshaug sier Behn var som en magnet på veldig mange mennesker.

– Han var eksplosiv fra første telefonsamtale, han var et eksplosivt menneske som dro deg til seg. Enten de hadde tenkt til å bli kjent med ham, eller tenkt til å like ham, eller ikke, så ble det til at det gjorde man jo. Han var vennlig, han husket ansikter og navn, hva folk gjorde, når de sist møttes, forteller Kvalshaug.

Skuespiller Kåre Conradi var forlover da Ari Behn og Märtha Louise giftet seg i 2002.

– Det er bare forferdelig vondt. Ari har alltid vært en av mine aller nærmeste. Hans godhet, hjertevarme, ømhet og forståelse for andre mennesker, er bare noen av han enormt mange og gode egenskaper, skriver Conradi til NRK.

Han peker på at Ari var åpen mot alle.

– Han var et nydelig menneske som Lene og jeg for alltid vil være så utrolig glad i. All vår kjærlighet går til barna og familien, som vi håper får ro i denne tunge tiden der en trenger å være sammen.

