Denne helgen skulle den belgiske musikkfestivalen VestiVille startet opp, men den ble kansellert like før. Beskjeden kom først idet konsertpublikummet begynte å ankomme arenaen, ifølge CBS News.

Festivalen skulle være et tredagersarrangement nordøst i Belgia, og har lovet konsert-deltagerne luksuriøse overnattingssteder og store artister som Cardi B, Migos og Future.

Dette får flere til å sammenligne arrangementet med den skandaleomtalte Fyre Festival.

– Så #VestVille-arrangørene på Fyre Festival-dokumentaren og tenkte: Utfordring akseptert, la oss lage den europeiske versjonen, undrer en Twitter-bruker.

Sikkerhetsproblemer

Arrangørene for VestiVille sa i en tweet fredag at den lokale borgermesteren ikke ville la festivalen begynne og at sikkerheten var et problem. Rapperen ASAP Rocky tvitret samme dag at han ikke ville opptre på grunn av infrastruktur og sikkerhetsproblemer.

Flere tilskuere på arenaen som ble fortalt at det ikke vil bli noen festival ble svært sinte, mens andre fikk ut aggresjonen i sosiale medier.

På Twitter raser kritikken mot festivalen under emneknaggen #vestiville, og flere peker på at de har brukt mange titusen kroner på billetter og reisevei.

Sammenlignes med skandalefestival

Dette er ikke første gang en festival forsvinner samme dag som den etter planen skal starte. I 2017 skulle den skandaleomtalte «Fyre Festival» vært arrangert, en festival som lurte både kunder og promotører.

Fyre-festivalen ble promotert i sosiale medier av store kjendiser som modellene Kendall Jenner og Bella Hadid, og skulle foregå på en øy i Bahamas.

Festivalen utlovet både luksusvillaer og gourmetmat, men endte opp som en katastrofe der ungdommer satt strandet uten verken mat eller nok steder å sove.

2017: Da festivaldeltagere ankom Fyre Festival for to år siden, ble de møtt av et fullstendig kaos. Kunder som hadde betalt flere tusen kroner for luksusvillaer, ble plassert i tomme telt. Foto: AP

Arrangørene sier at de nå rådfører om de skal tilby tilbakebetaling.