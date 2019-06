Quiz: Husker du barnesangene?

Med Maj Britt Andersen og flere andre artister i spissen samlet flere organisasjoner seg onsdag foran Stortinget med markeringen «Syng ut for sang i skolen». Bakgrunnen for protesten er at regjeringen foreslår å fjerne sang fra den nye læreplanen for norskfaget. Sitter strofene hos deg?