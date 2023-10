Opp en gate i sentrum av Brussel, ankom en oransjekledd mann med våpen på scooter.

Videobilder viser at han rettet våpenet mot folkemengden før han avfyrte flere skudd.

Det er 45 år gamle Abdesalem Lassoued som er siktet for å ha drept to svenske statsborgere. Han ble selv skutt av belgisk politi tirsdag, og døde senere av skadene.

Svenske og belgiske myndigheter kaller drapene en terrorhandling.

I Norge møter NRK Lassoueds fetter. Av hensyn til fetterens familie, har NRK valgt å anonymisere ham. Beskjeden om at 45-åringen trolig har drept to uskyldige mennesker, ryster ham.

– Jeg vil bare sende min kondolanse, sier fetteren som er bosatt i Oslo.

– Fra meg og fra hans familie.

Var i Norge

Lassoued er opprinnelig fra Tunisia. Der ble han angivelig fengslet da den arabiske våren traff landet mot slutten av 2010. Ifølge fetteren ble han dømt til 27 års fengsel.

Men tunisieren sonet aldri ferdig dommen. Istedenfor rømte han fengselet og tok seg til Italia i 2011.

Lassoued har tidligere fått avslag på en rekke asylsøknader til flere land i Europa, blant annet Norge. Noe UDI har bekreftet overfor VG.

Fetteren til den terrorsiktede mannen forteller om perioden de hadde sammen i Norge. Foto: TROND A. STENERSEN / NRK

Til NRK bekrefter fetteren at Lassoued bodde hos ham i påvent på svar fra UDI tilbake i 2011.

– Han bodde hos meg etter revolusjonen. Han prøvde å søke om asyl her men han fikk avslag, sier fetteren.

Abdesalem Lassoueds var en helt annen person da, forteller fetteren, og fremstod ikke som radikal.

Bildene viser Abdesalem Lassoueds i Oslo. Foto: Privat Bildene viser Abdesalem Lassoueds i Oslo. Foto: Privat Bildene viser Abdesalem Lassoueds i Oslo. Foto: Privat

– Ville han snakke noe om hat når dere var sammen?

– Nei, vi snakket mest om fotball, hvordan det går med barna, men mest om hvordan det går med familien våres i Tunisia.

– Vil du beskrive han som en spesielt religiøs mann?

– Kanskje han har blitt veldig religiøs i løpet av det siste året, men han var ikke sånn før. Han var veldig snill og veldig festlig.

Fetteren til Abdesalem Lassoued møter NRK i Oslo. Foto: TROND A. STENERSEN / NRK

– Så du trodde ikke han kunne bli en terrorist?

– Nei. Aldri. Men jeg har ikke snakket med han på et år, og vet ikke hva som har skjedd med han i løpet av dette året.

PST tar Sverige-grep

PST hadde ikke kjennskap til Lassoued, utover at han var i Norge i perioden han søkte asyl.

Men terrorhandlingen i Brussel aktualiserer nå svensker som et mål i Norge, sier seksjonssjef for analyse på kontraterror, Kai Roger Bastesen, til NRK.

– Vi følger ekstra med på trusselsituasjonen til svensker i Norge, legger han til.

Svenskene har som følge av angrepet høynet sitt trusselnivå. Det gjør ikke PST per nå, avkrefter Bastesen. I dag er trusselnivået i Norge moderat.

– Vi har hatt en trusselvurdering i dag, og vil jobbe tett med trusselvurderingen de neste dagene.

Narkotikalovbrudd

I 2012 blei tunisiske Lassoued dømt til to år og to måneders fengsel i Sverige for å være i besittelse av 100 gram kokain. Det ble også gjort beslag i 38.000 kroner i kontanter. Lassoued ble utvist fra landet i ti år.

SVT har fått tak i gamle bilder av Abdesalem Lassoued, det til høyre er tatt i tiden han bodde i Sverige. Ved hjelp av AI-verktøy og kilder har vi kunnet bekrefte at det er ham på bildene. Foto: Privat / SVT

I dommen er navnet til Lassoued stavet annerledes enn i belgiske identitetsdokument, men fødselsdatoen er den samme, skriv SVT.

SVT har også snakka med en person som kjente 45-åringen fra hans tid i Sverige.

– Han var dypt truende, men absolutt ikke radikalisert, seier personen.

I en video, som er spredd etter skytingen, sier Lassoued at han har drept svensker for å «hevne muslimer». Han sverger også troskap til terrororganisasjonen IS.

IS har i etterkant hevdet at de stod bak angrepet. Belgisk etterretning mener likevel at Lassoued trolig har handlet alene.