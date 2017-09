Slik takler kommunene søppelkrisa

På Ellingsøya i Ålesund kjører søppelbilen fra hus til hus og tømmer avfall fra dunkene som står utplassert.

– Vi fikk vite i dag at firmaet vi jobber i er konkurs. Det er skummelt for oss ansatte, men vi har fått beskjed om at ingen skal miste arbeidet, sier sjåfør Didziz Smiltins.

Mandag kveld ble det kjent at renovasjonsselskapet RenoNorden har slått seg selv konkurs. Selskapet står for innsamling og transport av husholdningsavfall fra over fem millioner innbyggere i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Firmaet har avtale med 150 norske kommuner.

Bekymret ansatte på Sunnmøre

Avfallsselskapet Årim på Sunnmøre har sagt at de tar over bilene og de ansatte, slik at søppelhentingen skal gå som normalt. Likevel blir tillitsvalgt for 33 sjåfører på Sunnmøre, Olav Vadset, nedringt av ansatte som lurer på hva som skjer.

– Jeg vet lite. I morgen er det lønningsdag og jeg tviler på at ansatte får lønnen sin. Jeg regner med den blir betalt på etterskudd, sier Vadset. De ansatte skal mest trolig ha møte om situasjonen onsdag.

Didziz Smiltins er ansatt i RenoNorden og henter søppel i Ålesund. I dag går arbeidsdagen som normalt. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Godt forberedte i Agder

I Agder er 19 av 30 kommuner rammet.

– Vi har en beredskapsplan som nå iverksettes. Situasjonen har vært uavklart en periode, så vi er relativt godt forberedt, sier administrerende direktør i Avfall Sør, Hans Georg Høgevoll-Garstad til NRK.

Søppel hentes som normalt i Kristiansandsregionen tirsdag morgen, og Avfall Sør må i løpet av dagen løse situasjonen videre.

Norsk Gjenvinning Renovasjon har vunnet anbudet for neste periode og skal etter planen overta innsamlingen ved nyttår. Høgevoll-Garstad opplyser at de allerede har vært i kontakt med selskapet om å overta oppdraget tidligere.

– De er parat til å overta innhentingen allerede denne uken. Vi har også en backup-plan som går på at vi i Avfall Sør løser innhentingen selv frem til nyttår, sier han.

Forsinkelser i Hedmark og Oppland

I Hedmark og Oppland kan det bli stans i hentingen de neste dagene. Konkursen kommer ikke helt overraskende og Sirkula IKS, som har ansvar for søppeltømmingen på Hedmarken, har forberedt seg.

– Vi har en beredskapsavtale med Nortransport som vi tegnet i sommer, sånn at de kan overta innhentingen når det blir aktuelt, sier Grethe Olsbye i Sirkula. Det er mulig at det likevel kan bli forsinkelser i søppeltømmingen.

Oddmund Klakegg i Sunnfjord Miljøverk håper at noen vil ta over søppelhentingen i Sunnfjord raskt. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Sogn og Fjordane jobber med løsning

I Sogn og Fjordane jobber avfallsselskapene på spreng for å unngå kaos. De tre selskapene har lovet at søppelet blir hentet i dag, men er usikre på hva som skjer videre. Styreleder i Sunnfjord Miljøverk, Oddmund Klakegg, har tro på at de vil finne en løsning.

– Jeg forventer at noen kommer til å ta over driften på dette, som er en lønnsom geskjeft i vårt område i alle fall, sier Klakegg.

Som normalt i Hordaland

I Hordaland går søppelhentingen som normalt. Alle de tre interkommunale renovasjonsselskapene i Hordaland, samt Fjellvar i Fjell kommune, opplyser at de vil få hentet søppel som normalt tirsdag. Kommunikasjonssjef i BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap), Mette Nygård Havre sier at kundene ikke skal merke noe i dag.

– Bankene har sagt at RenoNorden skal kjøre inntil BIR har kommet til enighet med konkursboet. Det betyr at våre husholdningskunder kan sette ut avfallet sitt til tømming som vanlig, sier Havre.

71.000 rammet i Akershus

Renovasjonsselskapet RenoNorden har hentet søpla i Fet, Gjerdum, Sørum, Aurskog-Høland og Bærum med 71.000 husstander.

I Bærum overlater de søppelansvaret til konkurrenten NordRen. Lisa Bang som er kommunikasjonssjef i Bærum kommune frykter ikke at konkursen vil føre til samme søppelkaos som i Oslo da Veireno gikk konkurs.

– Vi håper jo å ta over både biler og mannskap, og da vil det bli en sømløs overgang håper vi. Dette vil bli avklart i løpet av dagen, vil jeg tro, sier Bang.

Også i Sørum, Fet, Skedsmo og Aurskog-Høland har de visst om de økonomiske problemene lenge.

– Vi har blitt lovet at søpla blir henta av RenoNorden i dag. Hvis ikke har vi beredskap til å gjøre dette selv, sier Øivind Brevik, administrerende direktør i ROAF.

Har iverksatt kriseplan i Rogaland

I Rogaland er 15 kommuner rammet av konkursen. Renovasjonsselskapet IVAR har iverksatt sine kriseplaner og er i kontakt med andre selskaper som kan sikre henting i boss i en overgangsperiode.

– Vi håper en ny avtale skal være på plass veldig snart. Renovasjonsselskap har gått konkurs før, og det tar ofte to til tre uker før bostyret har frigitt alle midler og sjåfører. Vår viktigste jobb i dag blir å få fatt i bostyrer, forteller avdelingsleder Audun Roalkvam.

Østfold har plan B

Indre Østfold Renovasjon har en plan B på gang med et annet firma. Daglig leder Tor Morten Mandt sier at det er en spent situasjon, men at folk i hans kommuner som er Hobøl, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker, kommer til å få hentet søpla si.

I Halden kommune var en avtale allerede på plass før konkursen.

– Vi har fryktet at dette skulle skje. Derfor inngikk vi i sommer en avtale med Rang-Sells etter en anbudskonkurranse. De skal kunne ta over avfallshåndteringen etter en eventuell konkurs, sier kommunikasjonssjef i Halden kommune Martin Vik til Halden Arbeiderblad.

