Kan bli stans i søppeltømminga

Konkursen i RenoNorden ble kjent sent mandag kveld da det ble sendt inn en børsmelding. Avfallselskapet har jobben med å hente søppel i en rekke kommuner i Hedmark og Oppland.

Hamar, Løten, Ringsaker, Stange

Solør: Åsnes, Grue, Våler

Toten: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land

Hadeland: Gran, Hole, Jevnaker, Lunner, Ringerike

Les: RenoNorden slått konkurs – kan bety søppelkrise i 150 kommuner

Konkursen kommer ikke helt overraskende og Sirkula IKS, som har ansvar for søppeltømmingen på Hedmarken, har forberedt seg.

Grethe Olsbye er adm.dir i Sirkula IKS. De jobber nå med å sikre søppeltømmingen framover. Foto: Stein Schinstad / nrk

– Vi har en beredskapsavtale med Nortransport som vi tegnet i sommer, sånn at de kan overta innhentingen når det blir aktuelt, sier Grethe Olsbye i Sirkula.

Men det forutsetter at Nortransport får overta RenoNordens personell og biler. RenoNorden går til skfiteretten i dag og får oppnevnt en bobestyrer.

– Vi må nå vente på avklaring fra konkursboet før vi kan si hva som skjer videre, sier Olsbye.

– Gjør alt vi kan

Ledelsen i Sirkula satt i møter i går kveld og i dag tidlig.

– Vi har fått opplyst at innsamlingen går som normalt i dag, og så vil vi gjøre alt vi kan for at den fortsetter å gå normalt framover, sier Grethe Olsbye.

Men det er altså mulig at det vil bli forsinkelser i søppeltømmingen. Olsbye ber folk følge med på nettsidene deres for å få oppdatert informasjon.

Konkursen i RenoNorden får ikke konsekvenser for Sirkulas ansatte på gjenvinningsstasjonene.

Hadeland tar over selv

Hadeland og Ringerike Avfallselskap, som også er rammet, skriver på sine nettsider at de har hatt beredskapsplaner siden den vanskelige økonomiske situasjonen i RenoNorden ble kjent i sommer.

De overtar ansvaret for søppelhentinga selv i en overgangsperiode, og skriver at de vil gjøre det de kan for at eventuelle ulemper for kundene skal bli så små som mulig.

GLT Avfall, nå Horisont, i Gjøvikregionen sier foreløpig ikke mer enn at tømmerutene kjøres som normalt inntil videre.

Solør Renovasjon opplyser at alle søppelbiler kjører i dag, og at de så kommer tilbake med mer informasjon senere.

Mye trøbbel

RenoNorden slet med å hente avfallet i tide da de tok over jobben på Hedmarken og ble truet med dagbøter. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

RenoNorden tok over søppeltømmingen på Hedmarken i januar i år. Det var mange startproblemer. De hadde for få ansatte og brukte mye tid på å lære seg rutene.

I februar ble det avdekket at de brøt arbeidsmiljøloven, noe de etterhvert selv varslet Arbeidstilsynet om. Det var brudd på overtidsbestemmelsene og for lite hviletid mellom arbeidsøktene.

En rekke abonnenter fikk ikke hentet søpla si til riktig tid. RenoNorden ble truet med dagbøter dersom de ikke fikk orden på situasjonen.

Les også: