Frykter ikke søppelkaos etter konkurs

– Vi fikk en uheldig beskjed i går om at RenoNorden har slått seg konkurs. I dag skulle selskapet hentet inn søppel i Strand, Hjelmeland, Suldal og Rennesøy, forteller avdelingsleder i IVAR, Audun Roalkvam.

Han er spent på om alt vil gå som normalt i dag, men opplyser ved åttetiden at det ikke er kommet inn noen driftsmeldinger ennå.

Sent mandag kveld kom meldingen om at renovasjonsselskapet RenoNorden hadde slått seg selv konkurs. Selskapet har slitt økonomisk i lang tid. De håndterer avfallet fra én av tre husstander i Norge.

Kan bli søppelkrise i 150 kommuner

Mange kommuner jobber nå på spreng for å unngå søppelkaos. Kun i Rogaland er 15 kommuner ramma av konkursen til avfallsselskapet.

– Vi har fått beskjed av RenoNorden at de vil kjøre som normalt inntil videre. Mer enn det vet vi ikke ennå, sier Roalkvam.

Audun Roalkvam, avdelingsleder i IVAR Foto: Arild Eskeland / NRK

Garanterer for lønn

IVAR har iverksatt deres kriseplaner og er i kontakt med andre selskaper som kan sikre henting i boss i en overgangsperiode.

– Vi håper en ny avtale skal være på plass veldig snart. Renovasjonsselskap har gått konkurs før, og det tar ofte to til tre uker før bostyret har frigitt alle midler og sjåfører. Vår viktigste jobb i dag blir å få fatt i bostyrer, forteller avdelingslederen.

Til NRK bekrefter IVAR at de vil garantere for lønn til RenoNordens ansatte stiller på jobb i dag.

– Vi har fått beskjed av RenoNorden at de ansatte skal møte på jobb i dag. Vi har allerede vært i kontakt og sagt at vi vil garantere for lønn til dem som arbeider i dag og fremover.

Roalkvam uttaler at han ikke frykter søppelkaos grunnet RenoNorden-konkursen.

– Vi gir beskjed til innbyggerne våre at de skal la dunken stå ut til den blir tømt. I Ryfylke er det også gratis gjenvinningsstasjoner i tilfelle tømming av søppelet tar lengre tid enn normalt, sier han.

Mulige forsinkelser

Tirsdag morgen sendte RYMI ut en pressemelding der de opplyser at det kan bli forsinkelser i avfallshenting.

Selskapet skriver videre at situasjonen foreløpig er uavklart, men at siste melding fra RenoNorden er at de har gitt sjåførene beskjed om å møte til vanlig tid for å kjøre rutene.

Illustrasjonsbilde Foto: Sissel Brunstad, NRK

– Vi må vente på avklaring fra konkursboet før vi kan si hva som skjer videre. Det kan bli stans i hentingen av avfall de neste dagene, men vi jobber for å løse situasjonen så raskt som mulig, skriver RYMI.

RYMI har inngått en avtale med selskapet Renovasjonen IKS samt Suldal Renovasjon som gjør at de kan overta innsamlingsordningen midlertidig ved en konkurssituasjon. Avtalen forutsetter at selskapene får overta RenoNordens personell og biler i området, slik at innsamlingen kan fortsette som i dag med kortest mulig driftsstans.

Smertefri tømming i Haugesund

I Haugesund og flere nabokommuner vil Haugaland Interkommunale Miljøverk drive avfallshentingen i egen regi.

– Nå må vi få tak i biler og mannskaper. Så håper vi at vi skal få dette til å gå ganske smertefritt for kundene våre, sier administrerende direktør Gro Staveland til Haugesunds Avis.

I Stavanger har RenoNorden hatt ansvar for henting av avfall på miljøstasjonene. Kommunen har en avtale med et nytt selskap som skal ta over.