Firmaet opplyser i en børsmelding at det slår seg selv konkurs med umiddelbar virkning. Det gjelder både RenoNorden AS og RenoNorden ASA.

I august varslet firmaet at det hadde store økonomiske problemer. De varslet om nye mulige nye tap, ulønnsomme kontrakter og et akutt gjeldsproblem. De ulønnsomme kontraktene var inngått etter anbudsrunder i 2015 og 2016, og selskapet har ikke klart å forhandle seg ut av dem.

Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.

Rammer 150 kommuner

Ifølge firmaet hjemmeside RenoNorden er de ledende i markedet for husholdningsrenovasjon i fire nordiske land; Norge, Sverige, Danmark og Finland. De oppgir at de står for innsamling og transport av husholdningsavfall fra over fem millioner innbyggere. Firmaet startet opp driften i 2001 på Kongsberg.

Ifølge firmaet har de kontrakt med 150 norske kommuner, som kan bli stående uten søppeltømming.

Mange steder er kriseplaner iverksatt etter at konkursen var et faktum.

Kriseløsninger i mange kommuner

Blant kommunene som har avtale med RenoNorden er

Bærum

Romerike: Fet, Gjerdrum, Sørum

Halden

Indre Østfold: Askim, Marker, Spydeberg, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl

Hamar, Løten, Ringsaker, Stange

Solør/Hedmark: Åsnes, Grue, Våler

Toten: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land

Hadeland: Gran, Hole, Jevnaker, Lunner, Ringerike

Drammenregionen: Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Modum, Røyken, Sande, Svelvik, Øvre Eiker

Kongsberg

Sandefjord

Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes

Kristiansand: Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Setesdal: Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Bygland, Iveland

Mandal, Lindesnes, Marnadal

Farsund, Lyngdal

Stavanger/Jæren: Hå, Klepp, Stavanger

Ryfylke/Tau: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand, Suldal

Karmøy

Nord-Rogaland: Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær, Vindafjord

Hordaland: Askøy, Fusa, Kvam, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal

Nordhordland/Sogn og Fjordane: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy, Solund

Sogn: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik

Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund

Sunnfjord/Førde: Askvoll, Fjaler, Førde, Gauler, Hyllestad, Jølster, Naustal

Nordfjord: Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn, Vågsøy

Fosen: Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland

Helgeland: Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna

Overtar biler og ansatte

I Drammenregionen har det interkommunale renovasjonsselskapet siden august vært forberedt på at avtalen om søppeltømming hos husholdninger i ni kommuner i nedre Buskerud kunne opphøre.

Daglig leder Johan Rune Remmen i det interkommunale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) arbeider for at innbyggerne skal merke minst mulig.

– Vi overtar søppelbiler og ansatte og garanterer for videre drift, sier han til NRK mandag kveld.

Remmen sier at målet er at avfallsinnsamlingen skal foregå mest mulig som normalt. Han sier at innbyggerne i de 85 000 husholdningene i ni kommunene langs Drammenselva og Drammensfjorden ikke skal foreta seg noe spesielt.

Han sier at søppelet vil bli hentet og kjørt til Norsk Gjenvinning Renovasjon.

Jobber på spreng i kveld

Avfallsselskapet i Ålesunds-området jobber på spreng mandag kveld for å få til en løsning slik at søppelhentinga skal gå som normalt.

I løpet av 2017 har Kragerø og Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap sagt opp kontrakter med RenoNorden, mens Sandefjord og seks kommuner i Indre Østfold har forlenget sine kontrakter, ifølge firmaets hjemmesider.

Ifølge Budstikka jobbes det mandag kveld med å få opp beredskapsplaner i Bærum.

– Vi har nettopp fått meldingen (om konkursen). Vi begynner nå å jobbe med beredskapsplanen vi la i sommer, sier kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang.

Frykter bitter Oslo-lærdom

Mange kommuner frykter nå at de skal ende opp med søppelkaos slik som Oslo erfarte.

Etter at ryktene begynte å gå om problemer i RenoNorden, ble det lagt beredskapsplaner mange steder – nettopp med Oslos bitre lærdom i mente, med anbudsprosessen som ga Veireno ansvaret for husholdningsavfallet.

SØPPELKAOS: I Oslo endte det med kaos da Veireno fikk ansvaret fior søppelhentingen etter en anbudsrunde. Mange mener prisen var for lav til at tjenesten kunne bli god. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Ber kommunene overta selv

Nesten alle kommunene i Sogn og Fjordane blir rammet.

Einar Rysjedal, Raudt-representant i Høyanger kommunestyre, sier at kommunene selv bør overta søppelhentinga.

– Det eneste fornuftige er at kommunene overtar avfallsinnhentinga selv, ansetter egne sjåfører og oppretter tariffavtale. På den måten kan enn unngå sosial dumping og at private tar ut profitt, mener han.

Ulønnsomme kontrakter

Den Norske Bank (DNB) er en av bankene som har lånt ut penger til RenoNorden.

– Vi har vært i tett dialog etter at selskapet orienterte om at de stod i fare for å bryte betingelsene i låneavtalen som de har med oss. Det er en kjent sak at RenoNorden den siste tiden har hatt økonomiske utfordringer grunnet ulønnsomme kontrakter i Norge. Dessverre har dette ført til den situasjonen selskapet er i nå, sier Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB.

Han sier at banken vil jobbe for at konkursen skal få færrest mulig negative konsekvenser.

– Bankene vil derfor samarbeide med boet for å finne gode overgangsløsninger, slik at kommunene får mulighet til å finne nye løsninger og trygge søppeltjenestene for innbyggerne, sier Westerveld.