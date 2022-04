Havila Kystruten fekk i 2018 i oppdrag å drifte fire av dei daglege rutene mellom Bergen og Kirkenes. Sidan oppstarten har selskapet vore prega av at ting ikkje har gått etter planen.

Bygginga av alle dei fire skipa til reiarlaget har vore betydeleg forseinka. Opphavleg skulle dei ha fire skip klare til 1. januar 2021. Til no er berre eitt skip i drift.

No har Havila støtt på nye skjer i sjøen:

Selskapet GTLK, som er eigar av dei fire skipa, er råka av EU sine sanksjonar mot Russland.

Det skriv Havila Kystruten i ei børsmelding måndag.

GTLK er eit statleg russisk leasingselskap med kontor fleire stader i verda.

Dei fire skipa som Havila Kystruten etter planen skal segle langs kysten med har ein samla verdi på rundt 4 milliardar kroner.

Avtalen mellom Havila og GTLK går ut på at russarane skal eige skipa, og leige dei ut til Havila i 10 år. Etter 10 års leige har Havila Kystruten opsjon på å kjøpe ut skipa.

Drøftar alternativ finansiering

Havila Kystruten skriv at dei legg til grunn at sanksjonane hindrar at GTLK kan finansiere skipa. Dei har arbeida med å finne ei alternativ finansiering i ein periode, på grunn av at dei såg at det kunne kome sanksjonar mot GTLK.

«Havila Capella» går no i fast rute mellom Bergen og Kirkenes. Etter det NRK kjenner til skulle skip nummer to, «Havila Castor», bli levert frå det tyrkiske verftet Tersan i desse dagar.

Ifølgje bestillingsportalen på Havila si heimeside skal «Havila Castor» segle jomfrutur frå Bergen 10. mai.

No er Havila i drøftingar om korleis skipet kan bli levert så fort som råd, skriv dei i børsmeldinga.

Finansdirektør i Havila Kystruten, Arne Johan Dale, seier til NRK at selskapet ikkje vil kommentere saka utover det som står i børsmeldinga.

Knytt til president Putin

Ifølgje E24 sit Vladimir Putin sin pressetalsmann, Dmitrij Peskov, og fleire andre russiske regjeringstoppar i styret til GTLK.

GTLK er av dei største leasingselskapa i verda og leiger ut mellom anna fly, lasteskip og cruiseskip.