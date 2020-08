Det er bare fire måneder igjen til Havila bryter Hurtigrutens monopol og begynner å seile den klassiske kystruten fra Bergen til Kirkenes.

Men selv om det nærmer seg, er det fortsatt mye som ikke er på plass.

Havila skulle etter planen sette fire splitter nye skip i trafikk. Men ingen av dem blir ferdig i tide.

Og hvis du vil bestille billetter til en av seilingene, så får du fortsatt ikke det.

Det er primært to ting som har gått galt for Havila. To av skipene som var under konstruksjon ved et spansk verft, ble aldri ferdig fordi verftet gikk konkurs.

De to andre blir ikke ferdige fordi verftet i Tyrkia er korona-rammet.

– Det har vært noen hindringer her vi ikke kunne forutse. Framdrifta på verftet har vært, og er fortsatt preget av koronasituasjonen, sier administrerende direktør Arild Myrvoll i Havila til NRK.

Seiler trolig med halv kapasitet

Nå skal alle skipene produseres i Tyrkia.

Administrerende direktør Arild Myrvoll i Havila. Foto: Arne Flatin / NRK

De to første skipene vil blir levert over årsskiftet, opplyser Havila. Men de to siste først blir levert først rundt ett år senere.

Selv om ingen skip står klare til 1. januar, leier Havila inn to skip. Hva disse skipene heter, er foreløpig ikke offentlig kjent.

Myrvoll sier at koronapandemien gjør det krevende å forutse hvordan ruten mellom Bergen og Kirkenes skal seiles fra nyttår.

– I dag blir det seilt med redusert kapasitet. Vi vil følge utviklinga framover. Slik vi vurderer det, er det ikke sikkert det er behov for å øke kapasiteten.

Mye avhenger altså mye av hvordan verden ser ut over nyttår, med reiserestriksjoner og så videre. Slik det ser ut i dag, vil ruten mellom Bergen og Kirkenes seiles med cirka 50 prosent kapasitet.

– Men nå skal jeg selv til Tyrkia om halvannen uke. Da får jeg en grundig gjennomgang, og vil ha klarere oversikt over situasjonen.

– Dere har hatt uflaks med omstendighetene?

– Ja, det kan du trygt si. Det har vært noen hindringer. Men jeg et trygg på at det blir bra til slutt.

Fakta om ny aktør på Kystruten Ekspandér faktaboks Det var etter at Solberg-regjeringen i 2017 utlyste tre kontrakter for kystruten på anbud, at Havila brøt Hurtigrutens monopol på Kystruten. Dermed mistet Hurtigruten eneretten på driften av 11 hurtigruteskip langs kysten, som de har hatt avtale med staten om de siste årene. Ifølge den nye avtalen skulle Hurtigruten operere sju skip, mens Havila fikk kontrakt på fire skip. ESA vendte tommelen opp. EØS-avtalen tillater nemlig at staten kompenserer selskaper for å tilby tjenester som markedet selv ikke leverer, slik tilfellet er for kystruten. Ifølge den nye avtalen skal staten betale om lag 8 milliarder kroner til Hurtigruten og Havila over ti år for å sikre avganger med daglig stopp i 34 havner mellom Bergen og Kirkenes året igjennom.

– I tett dialog

Samferdselsdepartementets pressevakt opplyser at regjeringen har godkjent en søknad fra Havila om å benytte to erstatningsfartøy i 2021.

– Etterspørselssituasjonen på kystruten er imidlertid svært usikker for tiden og behovet for kapasitet ved oppstart av ny kontrakt 1. januar 2021 er under evaluering.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) sier de er i tett dialog med både Havila og Hurtigruten.

– Byggingen av Havilas nye skip er påvirket av koronakrisen. Det er imidlertid for tidlig å si noe om konsekvensene av dette. Departementet forventer at Havila vil levere et tilfredsstillende tilbud som ny aktør på kystruten.