Region Ålesund betaler en halv million for foredrag under festival

Avisen Nytt i Uka har fått innsyn i kontrakten som Region Ålesund har med foredragsholderen Richard Florida, og avslører i onsdagens avis at prislappen ligger på 60.000 dollar – noe som tilsvarer en halv million norske kroner.

Det betyr at Florida får 8.300 kroner i minuttet, for å holde et foredrag på 60 minutter under den planlagte konferansefestivalen «The North West», neste år.

I tillegg må de dekke privat transport og en luksussuite på hotell, som professorens management selv skal velge.

Ble bedt om hemmelighold

Etter å ha klaget på hemmelighold rundt kontrakten som ble skrevet i oktober i fjor, fikk avisa tilsendt en kopi av styreleder Knut Flakk i «The North West AS».

Flakk skal ifølge Nytt i Uka ha oppfordret avisen til å ikke gjøre detaljene offentlige, for det kunne oppfattes som kontraktbrudd fra Ålesund kommune sin side.

Dette kan medføre at Florida kansellerer foredraget og Region Ålesund kan da sitte igjen med regningen.

Det var eventbyrået Momentium som signerte kontrakt med Floridas management «Creative Class Group» om foredraget, tidlig i februar. Dagen etter signerte Momentium og Region Ålesund en kontrakt, der Region Ålesund ved Ålesund kommune påtar seg hele det økonomiske ansvaret, skriver avisen.

Region Ålesund består av Giske og Sula kommune, og de fem kommunene som skal bli det Nye Ålesund.

Trøbbel for «The North West»

For to uker siden gjorde et enstemmig kontrollutvalg i Ålesund en vurdering som sa at Ålesund kommune brøt forskriften om offentlig anskaffelser, da Momentium ble tildelt konseptutviklinga av festivalen "The North West".

Rådmann Astrid Eidsvik fortalte at de har hatt jurister som har sett på saken og mener at det ikke har vært brudd på anskaffelsesprinsippet.

Professoren Richard Florida er et av trekkplastrene til festivalkonferansen, som egentlig skulle holdes i oktober i år men ble flyttet til april 2018.