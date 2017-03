Inviterer til «tidenes festuke» i Ålesund

ARRANGØRER: Daglig leder i Momentium, Ronny Stokke og prosjektleder Mette Kamilla Skjong gleder seg til å arrangere The North West. Foto: Tore Ellingseter/NRK

Region Ålesund lanserte mandag planene for The North West – et arrangement med fokus på urbanisering, arbeidsliv, kultur og fritid.

Mellom 5. og 7. oktober inviterer Region Ålesund i samarbeid med Momentium alle som er interessert i byens og regionens fremtid til det de beskriver som «tidenes festuke».

– Det er en mulighet til å løfte blikket, og se på hva Ålesund skal være i framtida. Det vil vi gjøre på en måte som involverer alle med engasjement for regionen, forteller prosjektleder i Momentium, Mette Kamilla Skjong.

– Tanken er å benytte 10–12 forskjellige scener rundt omkring i byen,der det skal skje ting til enhver tid gjennom disse tre dagene. Ideen er å male opp gatene, slik at man kan gå fra plass til plass, og rett og slett sette farge på bygatene, forteller hun.

Målet med prosjektet er å bedre samarbeidet mellom kommunene, næringslivet, utdanningsinstitusjoner, frivillig sektor og andre for å skape en attraktiv region.

Professor på besøk: – Stort

Planleggingen er i startfasen, men allerede er professor i urbanisme Richard Florida booket til konferansen.

– Jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve at Richard Florida kommer til Ålesund – dette er virkelig stort, mener ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

Florida har rådgitt andre byer og bedrifter verden rundt om byplanlegging og utvikling, og nå er det Ålesund sin tur.

– Han kommer til Ålesund for å se på forholdene i regionen her og analysere den. Han vil gi oss en oppskrift på hvordan vi skal bli enda mer attraktive og hvordan vi skal rigge oss for fremtiden, forteller ordføreren.