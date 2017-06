Fredag skal Kontrollutvalget avgjøre om Ålesund kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Saken gjelder tildeling av ansvaret for konseptutvikling av konferansefestivalen «The North West» til Momentium Event AS.

Advokat Kjetil Kvammen har konkludert med at regelverket er brutt:

«Jeg er kommet til at Ålesund kommunes anskaffelse av tjenester for prosjektprofilering mv. blir å likestille med en ulovlig direkteanskaffelse. Anskaffelsens verdi var kr 380.000 ekskl. mva. som ligger godt over nivået for anvendelse av forskriftens anvendelse og flere grunnleggende prinsipper må derfor anses brutt», skriver han i et notat til kontrollutvalget.

Tirsdag kommer Ålesund med et tilsvar i en pressemelding:

– En konklusjon som antyder ulovlig direkte anskaffelse blir feil når det her er tale om en avtale som ikke er i nærheten av kunngjøringspliktig verdi der en må opp i et beløp på tilsvarende 1,1 million. Her var det snakk om to separate avtaler, en om konseptutvikling programmering (NOK 264 000,-) og en for grafisk profil og markedsføringsstrategi (NOK 120 000,-). I slike tilfeller har en offentlig oppdragsgiver et relativt vidt handlingsrom ved inngåelse av avtaler. I dette tilfellet måtte anskaffelsen skje raskt for å avhjelpe et akutt behov. Derfor er konklusjonen rimelig klar på at vi ikke har brutt regelverket om offentlig anskaffelser, sier innkjøpssjef Jonny Rune Indrevåg.

– Grumsete

The North West skulle egentlig gå av stabelen 5–7. oktober i år, men er blitt flyttet til våren 2018.

Årsaken er at det nyetablerte styret ikke følte at det var mulig å få til en fullgod festival på så kort tid, og som ga et riktig bilde av det de vil at festivalen skal være.

Det var under et formannskapsmøte i mars det ble klart at The North West skulle til kontrollutvalget. Flere politikere mente at man måtte få klarhet i om Region Ålesund hadde fulgt spillereglene for offentlige anskaffelser.

Blant dem som var mest irritert over tildelingen til Momentium Event AS var arrangør av Matfestivalen, Terje Devold. Han reagerte på at ingen andre av byens kulturarrangører var blitt involvert i planleggingen av festivalen, og stormet ut av møtet.

– Hele saken er litt grumsete, kort og godt, sa Devold den gangen.