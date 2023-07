Sidan januar har Spesialeininga etterforska politiet i Møre og Romsdal.

To politibetjentar blei mistenkt for tenestefeil etter å ha vore involvert i eit basketak med ein mann i Ålesund 28. januar. Seinare på dagen melde politiet at mannen var død.

Spesialeininga har undersøkt om det var ein samanheng mellom politiet sin framgangsmåte og dødsfallet. No har Spesialeininga konkludert.

– Saka er lagt vekk. Det er ingen straffbare forhold som er bevist, står det i avgjerda.

Dei skriv vidare at obduksjonsrapporten har konkludert med at dødsårsaka sannsynlegvis var forgifting som følge av rus.

Mette Ekroll Nyland er bistandsadvokaten til mannen sin familie. Ho seier at verken ho eller dei etterlatne har ein kommentar til saka.

Basketak med politiet

Det heile starta ein laurdag morgon i januar. Politiet fekk melding om ein blodig og tynnkledd mann som kraup i vegbana i Ålesund sentrum.

Politiet meinte at mannen var til fare for seg sjølv og andre, og rykte ut for å få kontroll på han.

I samband med dette blei det eit basketak mellom mannen og to sivilkledde politibetjentar, før han så blei lagt i bakken. Etter kvart kom det også privatpersonar til, som hjelpte politiet å få kontroll på mannen.

På eit tidspunkt etter dette blei det gitt livreddande førstehjelp på staden. Seinare på dagen melde politiet at mannen var død.

Det oppstod eit basketak mellom mannen og politiet på gata i Ålesund sentrum. Du trenger javascript for å se video. Det oppstod eit basketak mellom mannen og politiet på gata i Ålesund sentrum.

I sosiale medium sirkulerte det fleire videoar av hendinga. Det førte til spørsmål og spekulasjonar rundt politiet si handtering av saka.

I tillegg gav operasjonssentralen feil informasjon om hendinga, noko som også bidrog til dette. Måndag 31. januar valde politiet i Møre og Romsdal å melde saka til Spesialeininga.

Fekk hjartestans

I tillegg til dei to politibetjentane har Spesialeininga avhøyrt ni vitne.

Spesialeininga si etterforsking viste at den sivile politipatruljen prøvde å kome i kontakt med mannen, men at han responderte med å rive seg laus, prøvde å springe frå politiet og gjorde stor fysisk motstand. Mannen blei så lagt i bakken.

Om hendinga skriv Spesialeininga at politibetjentane hadde sett handjern på mannen for å få kontroll på han. Samtidig kom ein uniformert patrulje til staden.

Etterforskinga deira har vist at mannen låg i mageleie ei kort stund. Dette har vitna som blei avhøyrt ha bekrefta. Han skal så ha blitt lagt over på sida. Kort tid etter slutta mannen og puste og fekk etter kvart hjartestans.

– Politibetjentane utøvde førstehjelp medan dei venta på at ambulansen kom til staden og tok over. Dei lykkast aldri med å få starta hjartet igjen og mannen blei erklært død etter å ha blitt transportert til sjukehus, skriv Spesialeininga.

Dei meinte at det var nødvendig at politiet greip inn ovanfor mannen. Dei meiner også at måten politiet løyste oppdraget på og bruken av makt var forsvarleg og ikkje gjekk lenger enn nødvendig.

– Andre handlingsalternativ i form av dialog var forsøkt, og Spesialeininga kunne ikkje sjå at mildare handlingsalternativ kunne brukast i situasjonen, står det i samandraget.

Dei meiner difor at det ikkje har skjedd ei straffbar handling.

Dette skal ha skjedd: Ekspander/minimer faktaboks Laurdag 28. januar: Ifølge politiet fekk operasjonssentralen melding om at ein våt og blodig mann gjekk i vegbana i Ålesund sentrum.

Etter dette kom det fortløpande meldingar til politiet om same hending.

Ifølge Helse Møre og Romsdal fekk AMK den første meldinga om hendinga 09.36.

Klokka 09.38 kom første patrulje frå politiet til staden. Dette var to politibetjentar i sivil.

Etter kvart oppstod det eit basketak mellom desse to politibetjentane og mannen.

Seinare kom endå ei politipatrulje. Begge patruljane hadde fått oppdrag om å reise dit av politiet sin operasjonssentral.

Den første ambulansen kom til staden 09.50, ifølge Helse Møre og Romsdal.

Seinare på dagen, laurdag 28. januar, melde politiet i Møre og Romsdal at mannen var død.

I etterkant blei det spreidd ein del videoar av basketaket i sosiale medium.

Måndag 30. januar melde Møre og Romsdal politidistrikt saka til Spesialeininga for politisaker.

Etterforskar kva som skjedde i forkant

Politiet i Møre og Romsdal har hatt ansvaret for å etterforske kva som skjedde med mannen før han blei observert blodig i Ålesund sentrum.

Dei har mellom anna gjort undersøkingar i leilegheita til mannen. Han budde i nærleiken av der han først blei observert.