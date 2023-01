Politibetjentar mistenkte etter dødsfall i Ålesund

Spesialeininga har starta etterforskinga av eit dødsfall i Ålesund i helga. No har to politibetjentar fått status som mistenkte.

– Dei blir avhøyrt med status som mistenkte. Dette er heilt rutinemessig i ei slik sak. Det er ikkje grunnlag for å sikte dei per no. Dette blir etterforska som tenestefeil, seier Thomas Arntsen, etterforskingsleiar i Spesialeininga til NRK.

På dette tidspunktet er det heller ikkje aktuelt at fleire får status som mistenkte, men dette kan endre seg etter kvart som saka blir etterforska vidare, ifølge Arntsen. Etterforskarar frå Spesialeininga kjem til Ålesund i dag.

Det var VG som først omtalte saka.

Mann døde

Det var laurdag at politiet rykte ut til Ålesund sentrum i samband med ei hending. Ifølge politiet skal ein mann ha vore til fare for seg sjølv og andre.

Politiet greip inn for å få kontroll på mannen. Seinare på dagen blei han erklært død.

Arntsen seier at dei mistenkte betjentane skal vere to sivile politibetjentar som kom til staden då hendinga skjedde og var involvert i arrestasjonen av mannen.

Målet til Spesialeininga er å finne ut om det kan vere ein samanheng mellom politiet sin framgangsmåte og dødsfallet.

Måndag sa politiinspektør Erik Steen Mikalsen dette til NRK om hendinga:

– Det er ingen mistanke om at politiet har brukt for mykje makt. Vi har gjort det vi kan for å få kontroll på vedkomande for å gje han nødvendig helsehjelp.

Ber om tips

Arntsen seier dei no vil ta avhøyr av så mange involverte som mogleg.

TIPS: Spesialeininga vil kome i kontakt med vitne til hendinga i Ålesund laurdag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Vi er kjent med dei tilsette i politiet som var involvert i hendinga og har namnet på ein del vitne. I tillegg skjedde dette i ei gate i sentrum av Ålesund. Men om det er vitne som vi ikkje er kjent med, så ønskjer vi at dei tek kontakt med oss.

Dei siste dagane har det sirkulerer fleire videoar av hendinga i sosiale medium.

Spesialegninga har fått tilgang til nokre av desse, men ber publikum om å sende dei videoar dersom dei har. Både dei som har vore i sosiale medium og ikkje.

– Det gir alltid eit godt bilde når vi får fleire videoar av ei hending. Ein må sjølvsagt sjå det i samanheng med hendinga. Det er godt egna for å belyse saka.

FILM: Det var fleire vitne til hendinga og dei siste dagane har det sirkulert fleire videoar av hendinga. Familien til mannen er kjent med at videoen blir publisert. Denne videoen er det Eduard Andrei Cristea som har filma. Du trenger javascript for å se video. FILM: Det var fleire vitne til hendinga og dei siste dagane har det sirkulert fleire videoar av hendinga. Familien til mannen er kjent med at videoen blir publisert. Denne videoen er det Eduard Andrei Cristea som har filma.

Familien til mannen er kjent med at videoen blir publisert.

Obduksjon står sentralt

Den no døde mannen skal bli obdusert. Arntsen seier at det å finne årsaka til dødsfallet vil stå sentralt i etterforskinga.

– Slik som situasjonen er no, så veit vi lite om dødsårsaka. Difor må vi få gjennomført ein del undersøkingar.

Det kan ta rundt ei veke før resultatet av denne er klar.

Nokon har tent lys og lagt ned blomster i gata der hendinga skjedde laurdag. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Har etterforskingsplikt

Saka blei meldt til Spesialeininga av politiet i Møre og Romsdal måndag.

– Kva oppfatning har du av at dei har varsla som dei skal?

– Det er vanskeleg for meg å svare på sidan eg ikkje er kjent med korleis situasjonen var innleiingsvis. Det må politiet lokalt svare på. Vi har etterforskingsplikt når nokon døyr i samband med politiet sin teneste og terskelen for å varsle oss bør i utgangspunktet vere låg. Ut ifrå det vi har fått av informasjon vurderte vi at det var grunnlag for å starte ei etterforsking.

Ønskjer ikkje å kommentere saka

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland seier at dei ikkje ønskjer å kommentere saka på vegner av familien.