– Det haster med å komme i gang

Hvert år havner 8 millioner tonn med plast i havet ifølge FN. Mye av dette finner veien til kysten av Norge og det er et økende problem at plasten havner i økosystemet.

Les også: Eit evig hav av plast

Skipene ligger klare

I Norge ligger det i dag over 130 forsyningsskip i opplag og dette er skip som kan egne seg til jobbe med å samle plastavfall. Et firma i Vanylven, Clean Coast, er allerede i gang med planleggingen av hvordan skip kan brukes og reder Njål Sævik i Havila i Herøy stiller allerede ett av skipene til disposisjon for formålet.

Njål Sævik i Havila samarbeider med firmaet Clean Coast i Vanylven om å utruste et av skipene til formålet Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Dette er skip som kan passe til denne typen oppdrag, sier Sævik

Les også: Vil bruke båter i opplag til å rydde plast

Myndighetene har nøkkelen

Nestleder Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund sier det ikke er noe å vente på. Plasten flyter rundt og gjør stor skade. 27 skip er allerede i gang med prosjektet «Fishing for litter» som går ut på at de samler opp plast og leverer gratis til havnene i Ålesund, Egersund og Tromsø.

Mange skip som dette ligger i opplag og kan lett settes inn i plastoppryddingen, mener Norges Miljøvernforbund Foto: Frode Berg / NRK

Oddekalv mener mye av den norske flåtten er miljøvennlig og at den derfor godt kan brukes i opprydningsarbeidene. Han mener det er mye bedre at de kommer seg ut i havet og hjelper til med rydding enn at de ligger i opplagsbøyer rundt om i fjordene på Vestlandet.

– Men det er myndighetene som sitter med nøkkelen, sier miljøverneren. Nå sitter de på gjerdet og da skjer det ingenting. De kan lett komme ned og sette i gang dette uten problem, mener Ruben Oddekalv.