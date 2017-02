Suksess med plastinnsamling

Havnene i Ålesund, Tromsø og Egersund har i ett år hatt mottak for plast og 27 båter har vært med på prosjektet som skal avsluttes i desember.

Mye plast i havet

Fiskebåten Volstad fra Ålesund er en av dem som leverer, og teknisk sjef Jan Rogne forteller at de på fem uker på Finnmarkskysten fikk samlet fire tusenliters sekker med plast de fikk i trålen. Han synes tiltaket er bra og håper denne formen for innsamling kan bli permanent.

Dette er fra utstillingen Plast som vises på Runde Miljøsenter i Herøy og som viser plast som er tatt opp fra havet Foto: Arne Flatin

50 tonn på ett år

Ålesund Havn og de to andre fikk i 2016 inn vel 50 tonn med avfall fra havet, det aller meste var plastavfall, forteller prosjektleder Hilde Rødås Johnsen. Hun er glad for den positive responsen fra båtene som er med på å holde havet reint. Avfallet leveres gratis og ordningen skal fortsette til nyttår. I mellomtiden må Miljødirektoratet avgjøre om denne formen for innsamling skal bli permanent.