1. Suksessterte med seks lag

Når Marit Hegle disker opp med sine nydelige kaker, er det vanskelig å ikke la seg friste. Hennes suksessterte byr på tre lag nøttebunn, tre lag gul krem og er toppet med et sofistikert sjokoladetrekk. Kanskje ikke så rart at den gikk av med seieren for mest leste kake i 2018?

2. Nøttekaka som lever evig

Tenk at denne kaka har gitt folk vann i munnen siden 2011! Lise Finckenhagen kan sine kaker, og denne var like aktuell i fjor. Hemmeligheten er å fylle nøttebunnen som faller sammen, med en seig sjokoladekrem, toppet med hvit krem. Uimotståelig!

3. Glutenfri påskekake

Nok et bevis på at gamle slagere holder stand, også denne kaka ble vi introdusert for i 2011. Det er ikke tvil om at suksessterten er populær i mange versjoner.

4. Kaka du kan spise med god samvittighet

Vi liker sunnere alternativer. Blåbærkaka er ekte raw food, og skal dermed ikke stekes, men er også glutenfri, melkefri og vegansk. Og den er sukkerfri – i den forstand at den er helt uten hvitt sukker.

5. Kaka med det lille ekstra

Brownies kombinert med kremost er oppskriften til suksess. Denne kaka er både saftig og god. Aller best blir den etter en natt i kjøleskapet.

6. Hemmeligheten er saltet

– Flaksaltet gir en pirrende ekstra edge, sier Lise Finckenhagen. Saltet fremhever de andre smakene i karamell- og sjokoladeterten.

7. Sjokoladeterte

Like bak kommer enda en versjon av sjokoladeterten, denne gangen med salt karamell, i stedet for flaksalt på toppen. Den er ikke vanskelig å lage, men du bør beregne litt tid til å la tertebunnen få hvile mellom stegene.

8. Visker ut skillet mellom kake og godteri

Denne kaka er seig og konsistensen er myk, slik at kaken smelter på tungen. Det er helt umulig å stoppe når man først har smakt en bit.

9. Julekake

En julevariant har også greid å snike seg inn på denne lista. Men kaka kan like godt lages utenom sesong. Lag den gjerne i god tid, den blir bare bedre av å stå i kjøleskapet.

10. Til fest

Marit Hegle både åpner og avslutter ballet. Denne festkaken blir ekstra fin når du legger halve jordbær langs kanten på sukkerbrødet som er dekket med vaniljekrem.