NRK.no har hentet ut tall fra Reseptregisteret, som viser at antall nordmenn som bruker sovemedisin øker jevnt for hvert år. 430.000 av oss fikk i fjor sovemidler på resept. Det er rundt 90.000 flere enn i 2004, da registreringen startet (se grafen under).

Men selv om totalbruken av sovemidler har økt, er Legemiddelverket fornøyde.

– Vi må se denne økningen i sammenheng med at det også har vært en befolkningsøkning i perioden. Oppsummert har bruken av de minst gunstige, vanedannende sovemidlene gått sterkt tilbake. Mens bruken av ikke-vanedannende melatonin har økt voldsomt. Så totalt sett mener jeg utviklingen har gått i riktig retning, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

– Melatonin er ikke-vanedannende

Antall brukere av sovemiddel med hormonet melatonin økte fra ca 6.000 i 2004, til rundt 82.000 i 2016. Foto: Maria Elsness / NRK

For en sovepille er nemlig ikke bare en sovepille. De siste årene har sovetabletter med hormonet melatonin blitt svært vanlig.

– Melatonin er ikke-vanedannende, og således mindre problematisk enn andre sovemedisiner, sier professor og søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitet i Bergen.

Men bruken av melatonin har vært omstridt, særlig for barn og unge .

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

– Forbruksmønsteret for melatonin er helt annerledes enn for de vanedannende sovemidlene, i og med at det er mange unge under 20 år som får melatonin. Hovedårsaken er at mange unge pasienter med ADHD ofte behandler søvnproblemer med melatonin, forteller Madsen i Legemiddelverket.

– Er melatonin trygt å bruke for barn?

– Det er etter min mening det beste alternativet. Vi har lang erfaring med melatonin til denne aldersgruppen, og vi har ikke sett skadelige virkninger, sier Madsen.

Kvinner tar flest sovepiller

Videre viser pilletallene at det er et klart flertall av kvinner som bruker sovepiller.

– Det gjenspeiler det at langt flere kvinner enn menn klager over dårlig søvn, sier Bjorvatn.

Legemiddelindustrien (LMI) har ingen formening om årsaken til at flere bruker sovemidler.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør for Legemiddelindustrien. Foto: NRK

– Men vi har tillit til at legene forskriver disse legemidlene der det er medisinsk riktig å gjøre det. Sovemedisiner er utviklet for å kunne gi hjelp til pasienter som av ulike grunner har behov for hjelp og medisinsk behandling, uttaler LMIs administrerende direktør Karita Bekkemellem.

Søvnekspert Bjorvatn synes likevel at for mange tyr til tabletter.

– Ja, jeg mener at det er for mange som bruker sovemidler. Hovedgrunnen til at jeg mener det, er at det finnes bedre behandling, som dessverre få har blitt tilbudt. Ved langvarig insomni anbefales kognitiv atferdsterapi, opplyser han.

Har du ikke tilgang på terapi, kan du prøve et nytt program for søvntrening på nett. Se faktarammen for flere gode soveråd.