– Søvnmangel er blitt et folkehelseproblem. Siden 2000 har forekomsten av insomni i den norske befolkningen økt fra ti til femten prosent, sier søvnforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Sammen med en gruppe forskere vil han gjøre det enklere for nordmenn med søvnproblemer å få hjelp. De har vært med på å teste et interaktivt nettbasert program for søvnløse. De ferske resultatene, som nylig er publisert i et amerikansk tidsskrift, er svært oppløftende for den søvnløse.

– Ved behandlingsslutt var 60–70 prosent kvitt søvnproblemene. Ved oppfølging seks måneder senere sov de fortsatt godt. Dette er sammenlignbart med det man vanligvis oppnår ved å gå til en søvnspesialist, sier Susanne Hagatun som skriver doktorgrad om temaet.

En terapeut i fanget

Tall NRK har hentet inn viser at rundt 360.000 nordmenn i fjor fikk sovemidler på resept. Men ifølge ekspertene er det godt dokumentert at såkalt kognitiv atferdsterapi er den mest effektive behandlingen mot kroniske søvnvansker. Kognitiv terapi går i hovedsak ut på å endre måten vi tenker på.

Problemet er at det i Norge er mangel på terapeuter som kan denne formen for søvnbehandling, særlig utenfor byene. Når som det er dokumentert at nettbasert søvntreningsprogram er like effektivt som å gå til en søvnterapeut, mener forskere at dette kan revolusjonere hvordan søvnvansker behandles i fremtiden.

– Går man til en psykolog og får kognitiv atferdsterapi for insomni, har man ukentlige avtaler. I den nettbaserte behandlingen får du tilgang til nye behandlingsmoduler hver uke, sier Hagatun til NRK.

Brukerne må føre søvndagbøker i behandlingsperioden, slik det også er i ansikt-til-ansikt terapi. Programmet analyserer søvnmønsteret basert på søvndagbøkene, og gir deg personlig tilbakemelding på hvordan du kan gå frem for å bedre søvnen din.

– I tillegg brukes dagbøkene til å følge med på progresjonen. Du får også ekspertuttalelser om søvn og andre interaktive elementer som er laget for å utforske vaner og mulige uvaner rundt søvn.



Forskerne understreker at dette ikke er noe du gjør på sengekanten, etter at du har ligget å vridd deg i to timer.

Søvnproblemer koster

Tall fra USA viser at insomni koster samfunnet opp mot 90 milliarder dollar per år. Det meste på grunn av medisinbruk, tapt produktivitet på arbeidsplassen og økt sykefravær.

Sivertsen mener det ikke er noen grunn til å tro at det er veldig annerledes i Norge.

– Vi har tro på at dette er fremtidens behandling av insomni i Norge. Problemet har vært at kognitiv atferdsterapi har vært utilgjengelig for de fleste nordmenn. Nå har vi en metode viser svært lovende resultater, og som kan gjøres tilgjengelig for alle, avslutter Sivertsen.