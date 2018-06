Tegnene på at du er i ferd med å bli utbrent

Sliten, trøtt og lei om dagen? Det er mange symptomer på utbrenthet, men hvor går grensen mellom å være sliten og utbrenthet?

– Stress er en naturlig respons i kroppen, som du trenger for å mobilisere. Det som er problematisk er når du utsettes for mye stress over lang tid. Da vil ikke stressresponsen skru seg av, og det blir ubalanse i det autonome nervesystemet, sier Ragnhild Skari Iuell, lege ved Balderklinikken.

Per Einar Binder er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

Hun tror at mange har et ytre fokus, og glemmer å tenke på hva man egentlig trenger.

Det er psykolog Per Einar Binder enig i. Han har skrevet bok om at slitenhet er den nye folkesykdommen, og mener utbrenthet kan skyldes prestasjonsjaget i vårt samfunn.

– Perfeksjonisme i unges liv har økt gradvis siden åttitallet. Mange ønsker å være over gjennomsnittet vellykket på flere felt samtidig, men opplever at de ikke strekker til, sier han.

Her er tegnene på at du er i ferd med å «møte veggen»:

1. Du er konstant trøtt

Slitenhet og søvnvansker er vanlige symptomer på stress. Illustrasjonsfoto. Foto: Anette Torjusen / NRK

Er du stresset er det vanskelig å slappe av, både dag og natt. Det er heller ikke uvanlig å få søvnvansker.

– Kroppen blir så oppjaget, at det er vanskelig å roe ned mot kvelden. Slitenhet og søvnvansker er de vanligste symptomene på stress, forklarer lege Iuell.

Hennes råd er å prøve å finne årsaken til at det du ikke klarer å roe ned. Er du for eksempel urolig, grubler eller bekymrer deg?

Hun støttes av psykolog Karen Kollien Nygaard:

– Kroppen er et måleinstrument på hvordan du har det. Hvis det er slik at du gruer deg søndager, og er det er unormalt tungt å stå opp på mandager, bør du ta grep, fastslår hun.

2. Du mangler motivasjon

Er arbeidsmiljøet på jobb utrivelig, eller du opplever å bli urettferdig behandlet? Det kan også gi manglende motivasjon og føre til utbrenthet. Illustrasjonsfoto. Foto: Astrid Engen / NRK

Oppleves hver dag som et ork? Hvis du mangler energi, og motivasjonen svikter, er det tegn som bør tas på alvor.

– Er du sliten og overbelastet, er det lett å føle at du ikke er god nok. Da synker også selvfølelsen og motivasjonen for både jobb og hverdagsaktiviteter, sier Kollien Nygaard.

Ifølge psykolog Binder kan du bli stresset og deprimert av å stille for høye krav til seg selv. Krav som du ikke klarer å oppfylle.

– Men du kan også bli utbrent av å være i en verdikonflikt, eller føle at du ikke lever i tråd med kjerneverdiene dine, sier Binder og eksemplifiserer:

– Det kan være lærere som må bruke mye tiden på å skrive rapporter, og ikke jobbe med mennesker, som jo var utgangspunktet for yrkesvalget. Eller at ytre press har ført til at du du har valgt feil yrke.

3. Fordøyelsesplager og manglende konsentrasjon

Stresser du for mye? Da kan du lett få nakke og skulderplager. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Immunforsvaret kan bli svekket dersom det utsettes for langvarig stress.

– Kroppen blir på en måte satt på «sparebluss», og vil spare på energien. Denne legger seg rundt midjen, og du vil gå opp i vekt, forklarer Iuell.

Hun legger til at fordøyelsesproblemer, irritert hud, hårtap, manglende sexlyst, nakke og skulderplager også kan komme av stress. I tillegg vil du merke det på hukommelsen og konsentrasjonen:

– Om du ofte skader deg, ved å dulte borti ting eller skjære deg i fingeren, er det tegn du bør ta på alvor, istemmer Kollien Nygaard.

Hun oppfordrer til å lytte til kroppens signaler:

– Kroppen er et fint barometer og sier ifra når noe er galt. Hadde du kjent skikkelig etter, i stedet for å ha fokus utover, kunne en kollaps kanskje vært unngått, fastslår hun.

4. Får en pessimistisk innstilling til livet

Er du utbrent, kan du få en negativ innstilling til livet. Det kan også gå utover relasjoner til venner og familie. Illustrasjonsfoto. Foto: Anette Torjusen / NRK

Ifølge psykolog Binder kan den som er utbrent bli pessimistiske, desillusjonert og oppleve jobben mindre meningsfull. Det er også vanlig å slite med negative tanker, grubling og bekymring.

– Det negative tankesettet kan føre til at du kommer i konflikt med andre. Vanlig dømmekraft svekkes, og du kan miste mye av din vanlige selvkontroll og viljestyrke.

Han støttes av psykolog Kollien Nygaard:

– Hvis du begynner å trekke deg tilbake sosialt, eller «eksploderer» lettere, kan det være lurt å søke hjelp. Lynnet ditt kan forsterkes, og du vil oppleve at du lettere tar til tårene, blir sint, urimelig og angrer på ting du har sagt.

5. Du tar ikke vare på deg selv

For noen blir overspising en måte å døyve både stress og negative tanker. Illustrasjonsfoto. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Per Einar Binder er en av forskerne bak en studie om perfeksjonisme, det å være for streng mot seg selv.

Hvis du har lite selvmedfølelse, kan det bety at du er hard mot deg selv hvis det går trådt på jobben eller du kløner i sosiale sammenhenger. Noen vil prøve å stagge vonde følelser med å spise for mye eller for lite, drikker for mye kaffe eller alkohol – eller overtrene.

– Du bør gjøre noen grep før det går for langt. Våg å prioritere vekk noe, og bruk mer tid på de tingene som gir styrke og glede. Ha medfølelse med deg selv og følg dine kjerneverdier, råder Binder.

6. Så lenge kan du «stå i stress»

Har du opplevd kronisk stress i oppveksten, vil toleransen for hverdagsstress bli mindre senere i livet. Illustrasjonsfoto. Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Det er veldig individuelt for lenge du kan «stå i stress». Det kommer an hva du har blitt utsatt for av belastninger tidligere i livet. Har du for eksempel opplevd krenkelser eller mobbing, er du mer disponert, forklarer Iuell.

Men det er flere faktorer som spiller inn:

– Om du samtidig tar vare på deg selv, spiser sunt, trener og sover nok, kan du leve med stress over lang tid. Det kan det gå langt, før du plutselig ikke klarer å stå opp en dag. Mange «kjører på», til kroppen sier stopp.

Også Kollien Nygaard advarer mot å trosse kroppens signaler:

– Sier du ikke nei til noe, og ikke regner hvile som en del av hverdagen, vil du etterhvert gå «kroppslig konkurs». Dette er et balanseregnskap, og det er faktisk viktig å sette av tid til å gjøre ingenting.

7. Gått på en smell? Du kan få det bra igjen

Ragnhild Skari Iuells råd til de som har «møtt veggen», er å prøve å finne ut hva stresset er knyttet til. Var det jobb, økonomiske problemer, familie eller sosialt liv?

– Det kan være lettere å forstå årsaken i ettertid. Det som er gledelig er at det går an å komme seg på beina igjen etter en stressreaksjon. Ja, både hjernen og nervesystemet påvirkes av stress, men forskning viser at endringene er mulig å reversere.

Rådet er å ta vare på seg selv. Sørg for litt fysisk aktivitet og nok søvn.

– Snakker du med en du er fortrolig med, vil det lette på trykket. Det kan virke positivt. I tillegg kan mindfulness-teknikker gjøre at det autonome nervesystemet kommer tilbake i balanse, avslutter legen.