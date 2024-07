– Hvorfor UNN har valgt denne løsningen om sommeren?

– Dette er en ordning UNN startet med allerede i 2012. I 2014 kom det også en henstilling fra Helse Nord om å innføre fast vekslende sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik.

Det sier Gunnbjørg Andreassen, stedfortredende klinikksjef, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K).

– Beslutninga ble gjort med bakgrunn i kravene som fremkom i den nasjonale veilederen «Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen (2008 -2009)». Dette er ikke endret i reviderte «Nasjonal faglig retningslinje fødselsomsorgen (2024)».

– Forsvarlighetsprinsippet knyttet til beredskap og bemanning handler om pasientsikkerhet. Ved å gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet ved de minste fødeavdelingene oppnår vi større stabilitet i bemanninga og et faglig forsvarlig fødetilbud.

– Har man vurdert å hente inn vikarer for å løse bemanningen om sommeren?

– For å sikre et godt fødetilbud ønsker vi å ha fast ansatte jordmødre og gynekologer på jobb. Kun på denne måten sikrer vi stabilitet og dermed best mulig kvalitet i tilbudet. Fødeavdelingene både i Harstad og Narvik er såpass små at vi med bruk av vikarer under ferieavviklingen vil kunne risikere at en vikar blir alene på vakt. Derfor mener vi at vekslende sommerstengning gir det beste og tryggeste tilbudet til de de fødende i regionen.

– Hvordan mener UNN det fungerer med sommerstengte fødeavdelinger i Harstad og Narvik?

UNN har gode erfaringer med denne ordninga. Med god planlegging både for ansatte og de fødende, så fungerer dette bra. Vi har forståelse for at det for noen familier kan være tungvint å måtte føde lengre unna hjemstedet, derfor jobber vi også mye med å trygge disse kvinnene og forberede dem godt før fødselen.

– I den stengte perioden opprettholder både UNN Harstad og UNN Narvik poliklinisk tilbud for gravide som går til kontroll, samt barsel poliklinikk for mor og barn etter hjemkomst.

– Vi evaluerer også tilbudet årlig, og har ei oppfatning av at de fleste fødende er godt fornøyd.

– For UNN er det viktigste å kunne gi en kvalitativ bra fødselsomsorg. Vi vil også understreke at sommerstegninga ikke gir økt belastning på fødeavdelinga i Tromsø.