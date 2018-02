Øv deg på å gjøre ingenting – så kan du få det bedre

– Å gjøre ingenting er vanskelig for mange. Vi er programmert til å fylle tiden vår med noe. Når du kommer på jobb på mandag, er det ikke så stas å svare «ingenting», når kollegaene spør hva du har gjort i helgen, sier Ragnhild Skari Iuell, lege og mindfulnessinstruktør, til NRK.

Ragnhild Skari Iuell er lege ved Balderklinikken. Hun er også tilknyttet Lovisenberg psykiatriske poliklinikk og Modum Bad. Foto: Privat

Hun tror resultatet av dette er at vi blir dårligere til å kjenne etter hvordan vi egentlig har det. Har du ett bein i fortiden og ett bein i fremtiden, mister du kontakten med øyeblikket. Det går utover både livsglede, søvn og samvær med andre mennesker.

– Ofte er vi så «i farta» og på autopilot at vi ikke merker at noe er galt før kroppen plutselig ikke samarbeider mer.

Her er tipsene til deg som har glemt å «gjøre ingenting»:

1. Husk at det er en ferdighet som må trenes på

TILSTEDEVÆRELSE: Det kan føles unaturlig å være i ro, men du kan trene sinnet. Illustrasjonsfoto. Foto: Anette Torjusen / NRK

Så lenge du bombarderes av inntrykk er det vanskelig å konsentrere seg, men du kan trene sinnet.

– Øv på å gjøre én ting om gangen, sier Gunvor Marie Dyrdal, førsteamanuensis i mindfulness og positiv psykologi ved NTNU.

Hun tror mange opplever at det er vanskelig å fokusere på det som er «her og nå».

– Det kan føles unaturlig å være i ro. Dette er ikke en ferdighet vi kan lese oss til, det må trenes på, understreker hun.

Ragnhild Skari Iuells råd er å bli oppmerksom på når autopiloten setter inn.

– Prøv å legge merke til når du har det bra og når du stresser for mye, tipser hun.

2. Finn ut hva som ligger bak

Psykolog Rune Aune Mentzoni råder til å prøve å finne ut hva som ligger bak behovet for distraksjon.

– Kjenn etter hva som hindrer deg når du skal slappe av. Blir du rastløs eller kjeder deg? Eller er du redd for å gå glipp av noe?

Rune Aune Mentzon er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen

Han støttes av Dyrdal:

– Kjenn etter hva som dukker opp av følelser og tanker når du faller til ro. Kanskje får du behov for å rydde, vaske eller ta opp mobilen? Eller å planlegge fremtiden og tenke på det som har vært i fortiden?

Dette kan gi deg informasjon om hvor mye du styres av plikt, forventning og planlegging.

– For mange er avkobling mer slitsomt enn å «zoome ut» foran en tv-serie. Da må du forholde deg til følelsene sine, og det er ikke alltid så behagelig. De fleste gjør nesten hva som helst for å få det bort når kjedsomheten kommer, fastslår hun.

3. Ta kontroll over telefonen

MOBILAVHENGIG: Tar du opp telefonen til enhver tid? Det kan gjøre at du ikke får kjent ordentlig på kroppens impulser. For noen kan det hjelpe å legge bort telefonen en gang i blant. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

I snitt sjekker en voksen person mobilen sin 145 ganger i døgnet, og Mentzoni mener det både handler om uvaner og avhengighet av teknologi.

– Telefonen dreper kjedsomhet på en enkel måte og tilfredsstiller behov for å bli underholdt.

Han mener det er noen ting du bør være oppmerksom på med tanke på telefonbruk:

– Hvis du opplever å komme i konflikter med folk rundt deg på grunn av mobilbruken, eller du merker at mobilbruken tar så mye fokus at du ikke får viet oppmerksomhet til andre ting som er viktig, bør varsellampene blinke, advarer han.

Rådet til de som føler seg avhengig av telefonen, er å stenge telefonen ute i noen tidsrom.

– Det kan være fornuftig med en mobilkasse eller lignende. Noen velger også å bruke gammeldags telefon, for eksempel i ferier. Det kan være ubehagelig, men for mange vil uroen for mange gi seg over tid, oppmuntrer han.

4. Vær i naturen

GJØRE INGENTING: – Avkobling blir ikke verdsatt like mye som prestasjon i vårt samfunn, mener psykolog Gunvor Marie Dyrdal. Foto: Anette Torjusen / NRK

– For de som har lyst til å være mer tilstede i livet sitt, er det lurt å være mer i ute i naturen, sier lege Iuell.

Ofte er hjernen et helt annet sted, men frisk luft kan sørge for at du får hentet deg inn igjen fra stress og mas.

– Å være i naturen aktiverer en rolig del av nervesystemet. Ta deg tid til å stoppe opp og kjenn etter hvordan du har det, sier hun.

Hun støtte av psykolog Dyrdal. Hennes råd er å trene på å utforske sansene når du er i skog og mark, eller ved sjøen.

– Trikset er å bruke alle sansene. Hva ser, hører, føler, kjenner og smaker du?

5. Lær av barna

SAMTALE MED BARN: Vi har mye å lære av barn når det gjelder å være tilstede her og nå. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Barn er en utrolig god hjelp. De merker med en gang om du ikke er tilstede, noe som gjør at du også blir minnet på å være tilstede her og nå. Når du leser bok, merker barnet om du bare uttaler ordene, eller om du leser ordentlig, bemerker Dyrdal.

Hun mener stillhet er nødvendig for mennesker, men det er selvfølgelig viktig med balanse.

– Det er ikke meningen at du skal sitte i ro hele tiden. Du kan gjerne være i aktivitet, samtidig som du er tilstede i det du gjør. Det handler om hvor du har oppmerksomheten din, avslutter hun.