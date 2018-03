Dette er grunnene til at du mister håret

– Hårtap har ikke alltid en åpenbar årsak, og det er mye som kan forårsake det. Det kan være alt fra stress, sykdommer til infeksjoner, sier Kinia Remaut, hudlege ved Volvat, til NRK.

Eidi Christensen er overlege ved hudavdelingen på St. Olavs hospital. Hun er også førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Foto: Olav A. Foss

Rådet er å oppsøke lege om du plutselig mister mye hår på kort tid, ved hårtap i ung alder eller dersom du får hårløse flekker i hodebunnen.

Eidi Christensen, overlege ved St. Olavs hospital, legger vekt på betydningen håret har for oss mennesker.

– Det er lett å bagatellisere det, men hårtap kan virke dyptgripende på oss. De fleste vil ta det tungt om de mister mye hår, sier hun.

Dette kan være årsaker til at du mister håret:

1. Arv, aldring og overgangsalder

OVERGANGSALDER: Mens menn får viker og deretter mister håret på toppen av hodet, får mange kvinner generelt tynnere hår etter overgangsalderen. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

For mange menn er hårtap en naturlig del av aldringsprosessen, men det gjelder ofte for flere kvinner. Androgen alopeci er det hårtapet man normalt ser hos svært mange menn, og i økende alder også hos kvinner.

– Etter overgangsalderen synker nivået av kvinnelige kjønnshormoner, og mannlige kjønnshormoner blir mer dominerende. Med alderen vil derfor mange kvinner oppleve å få tynnere hårvekst på toppen av hodet, sier Christensen.

Ved 65 årsalder har nær 70 prosent av kvinnene opplevd at håret blir tynnere.

Arv og hormonell påvirkning er de viktigste faktorene til hårtap.

– De kraftige, pigmenterte hårene blir korte, tynne og fargeløse under hormonell påvirkning, opplyser hudlegen.

I tillegg til overgangsalder, kan den hormonelle påvirkningen komme av polycystisk ovariesyndrom, en tilstand som fører til blant annet uregelmessig menstruasjon og hårvekst ansiktet.

– Kvinner bør oppsøke lege om de mister hår på hodet, og samtidig opplever økt behåring i ansiktet, tipser Christensen.

2. Psykisk påkjenning

STRESS: Dramatiske hendelser og psykisk påkjenning kan ha stor påvirkning på håret. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– En rekke faktorer fører til at håret går raskere fra vekstfase til hvilefase, og dermed avstøtes tidligere enn normalt. Dette kan blant annet være graviditet, fødsel, alvorlig sykdom, medisiner og psykisk påkjenning, forteller Christensen ved St. Olavs hospital.

Så lenge ikke hårsekken er skadet, vil håret mest sannsynlig vokse ut igjen over tid.

– Mister du plutselig mye hår, kan det være lurt å tenke tilbake om det var noe spesielt som hendte noen måneder tilbake i tid. Dramatiske hendelser og psykisk påkjenning kan ha stor påvirkning på håret. Her snakker vi om noe annet enn «vanlig hverdagsstress», understreker Christensen.

Telogen effluvium kan for eksempel føre til hårtap på grunn av tøffe hendelser i livet.

– Denne tilstanden ser jeg mye av. Dette er diffust hårtap, og pasientene opplever at de mister mye hår når de grer seg eller ved hårvask, sier Remaut ved Volvat.

3. Mangelfullt kosthold

Vitaminmangel kan i sjeldne tilfeller føre til håravfall.

– Jeg pleier alltid å sjekke om pasienter med hårtap har mangel på vitamin B12, da dette kan forårsake anemi, sier Remaut.

Christensen ved St. Olavs hospital bekrefter at ernæring kan ha betydning for hårveksten. Hun legger til at det generelt viktig med et normalt, sunt kosthold.

– Å ha nok jern og vitaminer er selvfølgelig viktig, men det hjelper ikke bare å ta tilskudd av jern og ølgjær om du mister hår, da det kan være flere tilstander som forårsaker hårtapet, påpeker Christensen.

4. Sykdom i hodebunnen

TYNN I HÅRET: Sykdommer og soppinfeksjoner i hodebunnen kan føre til hårtap. Illustrasjonsfoto. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Hudsykdommer i hodebunnen kan påvirke håret og medvirke til hårtap, for eksempel soppinfeksjoner. Ved enkelte sykdommer kan hårtap bli permanent, sier Christensen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk kan også infeksjoner i hodebunnen til hårtap.

– Andre hudsykdommer som lichen planopilaris kan gi hårtap. Det samme kan infeksjoner som syfilis og sopp, sier Remaut.

5. Autoimmune sykdommer

– Alopecia areata er flekkvis tap av hår i hodebunnen. Dette er en sykdom jeg ser mye av, spesielt rett før jul. Stress kan være en utløsende, men selve årsaken til sykdommen er ukjent, sier Remaut.

Det autoimmune sykdommer har til felles er at immunsystem feilaktig angriper friske celler i kroppen.

– I dette tilfellet er angriper kroppens immunsystem hårsekkene, forklarer Remaut.

Christensen ved St. Olavs hospital forteller at både kvinner og menn kan oppleve å få flekkvis hårtap i hodebunnen.

– Det behøver ikke være snakk om permanent tap, men noen kan miste mer og mer hår, i verste fall på hele kroppen, opplyser hun.

Ifølge Kinia Remaut kan også blant annet stoffskiftesyksommer og bindevevssykkommer føre til hårtap.

– Det er alltid viktig å utelukke annen sykdom ved å ta en blodprøve hos legen. Høyt og lavt stoffskifte må utelukkes, i tillegg til vitamin B12-mangel og lav blodprosent, som kan være tegn på andre autoimmune sykdommer, sier Remaut.

6. Styling av hår

HÅRSTYLING: Kraftig børsting, føning og stram hårfletting kan påvirke negativt, men det gir ikke permanent skade på håret. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Både styling av hår og stramme fletter kan påvirke hårveksten.

– Dette er så kalt mekanisk påvirkning og kan føre til kan at veksten stopper. Håret går da over i hvilefase, før det avstøtes, sier Christensen.

Hun understreker at hårstyling ikke gir permanent skade på håret.

– Håret vil vokse tilbake over tid hvis denne påvirkningen ikke lenger er til stede, avslutter hun.