Derfor kan yoga gjøre deg lykkelig

Yoga kan hjelpe mot psykiske og fysiske lidelser, samt øke selvfølelsen og energinivået, viser en fersk studie fra Goldsmiths, University of London.

– Deltagerne som inntok yogastilling rapportere om følelser av styrke, økt energi og selvfølelse, sier forskerne til det danske nettstedet Videnskab.

Roligere og mer avslappet

I et forsøk ble 82 studenter testet og delt i to grupper. Den ene gruppen skulle stå i to enkle yogastillinger i to minutter. Den andre skulle stå i «power stance», der man står rett opp og ned med bena fra hverandre i to minutter.

Resultatet viste at de som inntok yogaposisjonen, hadde det bedre med seg selv etterpå.

Roligere og tryggere er noe av det du kan oppnå ved yoga, mener forskere. Foto: Anette Torjusen / NRK

Forskernes teori er at noen av de psykiske fordelene man får av yoga, kan henge sammen med vagusnerven. Fra hjernestammen forbinder den ansiktsmuskler, hjerte, lunger, fordøyelsen og mage-tarmsystemet, nyrer og buk. En nerve forskere mener vi kan trene med yoga.

– En velfungerende vagusnerve kan få oss til å føle oss roligere, mer avslappet og trygge i forhold til andre, skriver forskerne.

I studien har forskerne blant annet sett på ulike posisjoner der man står i fjellposisjon, strekker armene opp og står i ørneposisjon.

– Våre resultater viser at yoga, meditasjon og pust er med på å trene vagusnerven. Vi ser at selv korte yogaøvelser kan ha positiv effekt på vagusnerven, noe som får oss til å føle oss mer tilfredse og lykkelige.

​ – Endring i livet

Lege og forfatter Karin Mæland praktiserer selv yoga og har tilbrakt flere år i India med studier i yoga, filosofi og sanskrit. Hun er ikke overrasket over funnene.

Karin Mæland forteller at filosofien peker på flere sammenhenger mellom lykke og yoga. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Yoga har helt klart en innvirkning på følelsene. Filosofien beskriver at yoga skaper en endring i sinnet gjennom ulike metoder som blant annet fysiske posisjoner, pusteøvelser og meditasjon. Yogafilosofien kaller det stødighet, innsikt eller klarhet i sinnet. Vi kaller det kanskje heller lykke, sier hun til NRK.

Mæland synes det er interessant at filosofene allerede for flere tusen år siden var klar over at det er en tydelig sammenheng mellom kropp og sinn.

– De visste at fysiske øvelser påvirker både kroppen og sinnet, og at mentale øvelser som meditasjon også påvirker kroppen.

I dag er det vitenskapelig målbart at yoga påvirker oss positivt, sier hun.

Halvor Eifring jobber mye med meditering. Han har tro på at yoga fremkaller gode følelser i oss. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Praksis av yoga, som for eksempel kombinasjonen av pust og bevegelser, gjør at mange opplever en endring i livet sitt.

Også professor i kinesisk ved UiO, meditasjonslærer og leder for Acem Norge, Halvor Eifring, mener yoga har en positiv effekt på psyken vår.

– Driver man med yoga og meditasjon på en fornuftig måte, tror jeg yoga kan gjøre deg tilfreds.