Tegnene på at boligen din er fuktskadet

En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. Norges Takseringsforbund melder at vinteren er en fin tid for å sjekke boligen for fukt, muggsopp og radongass.

Kai Gustavsen er fagsjef for inneklima i Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: Tore Fjeld / Astma- og allergiforbundet

– Om vinteren oppholder vi oss mer inne, lufter lite og setter opp temperaturen, sier Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund.

Han får stadige henvendelser om fuktskader og muggsopp. Ofte dreier deg seg om vannlekkasjer, fukt i kjellere og dårlig isolerte loft. Forekomst av fuktproblemer og muggsopp har sammenheng med allergi, astma, luftveisinfeksjoner og eksem.

– Befolkningsstudier viser at det er sammenheng mellom fuktskader i innemiljøet og helseplager, men det finnes ingen enkel test som viser at det er muggsopp som gjør deg syk, sier Rune Becher, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Her er tegnene på at boligen kan være fuktskadet:

1. Er det dugg på vinduene?

MAKS: En duggkant høyere enn ti centimeter betyr dårlig lufting. Illustrasjonsfoto. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Ifølge Kai Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund, kan dugg på vinduene være et tegn på kondens. Er duggkanten mer enn ti centimeter? Da har du behov for fem minutter med skikkelig gjennomtrekk, særlig om vinteren.

– Dugg på ruta skyldes at varm, fuktig luft kondenserer på den på kalde vindusoverflaten. På vinteren er dette lettere å oppdage. Opplever du kondens på soveromsvinduene om morgenen, er det et signal om at noe er galt med ventilasjonen, opplyser Gustavsen.

2. Se etter istapper fra takrennene

ISTAPPER: Er det store istapper langs taket? Da bør du sjekke hvordan det står til på loftet. Illustrasjonsfoto. Foto: SINTEF Byggforsk

Istapper på taket er ofte tegn på dårlig isolasjon, mangelfull dampsperre eller at det ikke er god nok lufting på loftet.

– Varmen som kommer innenfra varmer da yttertaket, slik at snø smelter og istapper dannes. Er det istapper fra takrennene, kan det tyde på dårlig isolasjon på loftet, forklarer Gustavsen.

Han oppfordrer til å sjekke isolasjon og lufting på loftet. Du bør også se etter fukt og svarte prikker på taket.

– Er tak mot loft dårlig isolert, kan det gi fuktproblemer, sier Espen Fuglesang i Norsk Taksteringsforbund.

Han legger til at det er flere utfordringer med dette. Hvis dampsperren ikke er tett, vil fuktig og varm luft kjøles ned.

– Det kan være vanskelig å isolere loftet selv, så her bør du kontakte fagfolk som kan hjelpe, råder han.

3. Invasjon av sølvkre

SKADEDYR: Sølvkre kan være et tegn på at du har et fukt i boligen. Foto: Anticimex

Sølvkre spiser muggsopp, og dette insektet kan være en indikasjon på at fuktproblemer. Som regel holder de til i kjeller, baderom og vaskerom, men de også finnes på kjøkkenet. Sølvkre bekjempes ved å senke luftfuktigheten og sørge for bedre ventilasjon.

Men her gjelder det å bruke øynene, for å skille de ulike skadedyrene fra hverandre:

– Vær oppmerksom på at sølvkre til forveksling ligner på skjeggkre, og dette insektet finnes overalt i huset, uavhengig av luftfuktighet, understreker Fuglesang.

4. Renner det inn vann?

FUKTIG MUR: Hvis vannet spruter inn mot grunnmuren, vil den bli fuktet. Når det blir kaldt ute, vil muren sprekke og fryse. Hvis vannet trenger inn i grunnmuren, kan kjelleren bli utsatt for fukt og muggsopp. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Kanskje kommer det en regnværsdag i løpet av vinteren? Da bør du ta en runde rundt huset og sjekke hvordan takrennene håndterer vann.

Er avløpet skadet, kan det føre til at det spruter vann inn på ytterpanel og grunnmur.

– Det kan forårsake fuktskade, muggsopp og råte på kledningen ute, advarer Gustavsen.

Fuktskader forårsakes også av rør som sprekker, tak som lekker og inntrengning av vann på grunn av dårlig drenering.

– Det er mye som kan gjøres på vinteren, men akkurat kjelleren er det mest hensiktsmessig å sjekke i sommerhalvåret, presiserer Fuglesang.

Han gjør oppmerksom på at den varme luften som avkjøles i kjelleren kan avsløre kondensproblemer.

– Dette kan lett forveksles med at man har et dreneringsproblem. Før du begynner å grave rundt huset og setter i gang et dreneringsprosjekt, er det lurt å sjekke om du egentlig har et kondensproblem, tipser Fuglesang.

5. Vær oppmerksom på misfarging

SJEKK BAK BILDER: Ta en titt bak bilder og møbler som står inntil yttervegg. Du bør trekke møblene litt fram fra veggen for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon. Illustrasjonsfoto. Foto: Norges Astma- og Allergiforbund

På vinteren kan det være greit å sjekke at boligen ikke har såkalte kuldebroer, som for eksempel dårlig isolerte områder på yttervegg.

– I eldre boliger med dårlig isolering, bør du unngå å plassere store møbler mot ytterveggene. Dette kan hindre kondens og muggvekst på veggen, sier Becher i Folkehelseinstituttet.

Gustavsen i Norges Astma- og Allergiforbund forteller at misfarging på vegger og tak er vanlig på bad og vaskerom, men at det også forekommer på soverom med kald yttervegg.

– Ikke plasser seng og kommode helt inntil veggen. Det bør være ti centimeters avstand mellom kald vegg og møbler slik at luftsirkulasjon sikres, råder Gustavsen.

6. Legg merke til mugglukt

– Det kan være vanskelig å få øye på muggsopp, spesielt i kjelleren. Men da er luktesansen god å ha, sier Gustavsen.

Men vær oppmerksom på at ikke all mugg lukter.

– Det kan også være gasser man ikke oppdager, sier Gustavsen og henviser til Folkehelseinstituttets rapport om inneklima.

Har du en fuktskade, må årsaken til denne utbedres.

– Mindre områder med muggvekst kan du forsøke å vaske bort med for eksempel 10 prosent kloroppløsning, men det er også viktig at du fjerner årsaken til fuktproblemet, understreker Becher i Folkehelseinstituttet.

Fuktskadede materialer, som isolasjon og gipsplater, bør skiftes ut.

– Er muggveksten forårsaket av skader i bygningskonstruksjonen, bør du kontakte fagfolk med kompetanse på sanering, avslutter Becher.