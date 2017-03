Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam. Foto: Privat

Klimaendringene har kommet for å bli og konsekvensene er flom, skred og overvann.

– Milde vintre med mer regn enn snø gir fuktige forhold, sier Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam.

Massive regnskyll som fører til oversvømmelse i kjellere er negativt for hus, men det er minst like viktig å passe på de snikende fuktskadene.

– Disse fuktskadene er ikke like enkle å oppdage. Høy luftfuktighet over lang tid kan føre til at det begynner å mugne innendørs, sier Mattsson.

Her er tipsene som beskytter boligen din:

1. Husk å lufte godt

Ifølge informasjonskampanjen sjekkhuset.no er tilstrekkelig ventilasjonen på våtrom, kjøkken, bad og kjeller veldig viktig.

– Ventilasjon er viktig i hele huset fordi det reduserer fuktnivået innendørs, sier Berit Time, sjefforsker i Sintef og leder av forskningsprogrammet Klima 2050.

– For å unngå kondens bør du passe på å lufte ordentlig ut gjennom vinduet i tillegg.

2. Sjekk ventilasjonen

SE VIDEO: Sjekk om vifta er god nok. Foto/redigering: Marit Aaby Vebenstad.

– Se etter avtrekksventiler på bad og kjøkken og sjekk om de trekker godt, tipser Mattsson.

Bruk gjerne en flik av et toalettpapir og før den sakte mot ventilen. Blir papiret sugd mot ventilen er det et tegn på god ventilasjon. Veggventiler kan ha luftbevegelser både inn og ut, avhengig av hvor i bygningen de er plassert.

3. Se etter misfarging og belegg på tekstiler

– Har det vært en periode med mye fuktig vær bør du gjøre regelmessige kontroller av kjeller og loft. Eventuelle muggsoppskader kan du enten se som en overflatisk misfarging eller et loddent belegg på tekstiler og skinn, forteller Mattsson.

– Du oppdager det kanskje ikke før du merker at juletrepynten den lukter rart. Vær spesielt oppmerksom på barnevogner og madrasser som lagres i kjeller, råder Mattsson.

Oppdager du fukt- og muggsoppskader i en kjølig kjeller er det lurt å øke temperaturen.

4. Sjekk bak møbler og gardiner

Berit Time, sjefforsker i Sintef og leder av forskningsprogrammet Klima 2050. Foto: Privat

– Bygninger av tre er mest utsatt for mugg- og råteskade, mens murbygg kan rammes av forvitring og grønske. Konsekvensene av fuktighet er økt forfall og helseproblemer, sier Time.

Er det avstand mellom veggen og møblene som gir mulighet for luftsirkulasjon kan det forebygge fuktskader.

– Fuktskader oppstår gjerne bak møbler som står inntil kalde yttervegger og i vinduskarmer, særlig hvis gardinene er trukket for i store deler av døgnet, sier Mattsson.

5. Hold loft og kjeller ryddig

FUKT I KJELLER: Loft og kjeller er spesielt utsatt for fuktproblematikk. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Loft og kjeller er spesielt utsatt i sommerhalvåret fordi temperaturen er lavere enn temperaturen ute. Problemet med de snikende skadene er at det først oppdages senere, opplyser Mattsson.

Kalde kjellere og varmt vær ute kan føre til omfattende fuktproblemer i bygninger.

– Dette gjør inneklimaet dårlig og kan få store konsekvens for beboerne som puster inn luften, advarer Mattsson.

Unngå å stable ting som stenger for luftgjennomstrømningen mellom ytterveggen og taket og foran ventiler.

– Du får bedre oversikt og kommer bedre til når det er ryddig. Rot kan skjule skader og lekkasjer, sier Time.

6. Er vinduer og dører i grei stand?

Dårlige tettelister (gummilister) i vinduet og på dører øker sjansen for at vannet trenger inn gjennom vinduskarmene. Er gummien slitt, bør den skiftes ut.

– Hovedproblemet med slitne tettelister er at det bidrar til uønsket trekk, varmetap og at regnvann kan trenge inn, forklarer Time.

7. Fjern kvister og sand fra takrenner

Oppsamlet løv og annet rusk fører til at taktekkingen holder mer på fuktighet og det vil lettere gro mose og lav. Det er viktig å fjerne løv og kvister for at takrenner og nedløp ikke skal gå tett.

– Er det for mye barnåler og løv i takrenna vil vannet til slutt renne over kanten. Dette kan føre til at fasaden på huset blir fuktig og vannet kan trekke inn ytterveggen. Dette er en enkel ting som huseiere kan gjøre selv, understreker Mattsson.

8. Er isolasjonen god nok?

ISTAPPER: Store istapper langs taket kan være tegn på at boligen er for dårlig isolert. Foto: SINTEF Byggforsk

Store istapper langs taket kan være tegn på at boligen er for dårlig isolert. Har taket manglende isolasjon vil snøen på taket smelte og danne istapper når det er minusgrader. Dette gjelder også for boliger som ikke har tilstrekkelig tetting. Dette fører til at inneluften lekker ut i taket. Her kan det være lurt å få hjelp av fagfolk.

– Store istapper er et «sykdomstegn» på bygningen din, det kan gi skader på takrenner og taknedløp, forklarer Time.