- Ikke la isen bli liggende på dashbordet når du skraper is inni bilen, sier Jan Ivar Engebretsen i NAF. Foto: NAF

Det er irriterende nok å skrape vekk is fra bilvinduene ute. Men når også ruta inni bilen er nediset, kan skrapejobben bli stor.

– Mye dugg og is inni bilen kommer av fuktighet. Et veldig fuktig inneklima kan både bli et sikkerhetsproblem og danne rust i gulvet. Dette bør bileiere ta alvorlig, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, til NRK.

På noen dager kan værforholdene skape is i de fleste biler. Men:

– Is på ruta inni bilen kan tyde på vannlekkasjer, som leder fukt inn i bilen. Slik lekkasje må normalt utbedres for å hindre følgeskader, uttaler Krister Norenberg, daglig leder ved Magnus Motor AS i Fredrikstad.

Fukten kan du også selv ha dratt med deg inn i bilen. Her er sju råd som kan gjøre bilen mindre fuktig, og hindre is og dugg inne:

1. Fjern isen rett etterpå

Foto: Maria Elsness / NRK

Ikke gjør vondt verre når du skraper:

– Når du må skrape is inni bilen, skal du legge et håndkle eller annet som isen faller ned på for å samle opp. Deretter kaster du isen ut av bilen, for du må ikke la den bli liggende på dashbordet – da tar du vare på fuktigheten inni bilen, forteller kommunikasjonsrådgiveren i NAF.

2. Ikke ta med deg fuktige ting inn

Prøv å unngå å få med deg fukt inn i bilen.

– Legg våte klær i bagasjerommet, og ikke inne i kupeen. Børst av deg all snøen før du setter deg inn i bilen, sier NAFs mann.

Han råder deg også til å sparke av deg alt som er under skoene, uansett vær, før du setter deg inn i bilen. Pass også på at passasjerene gjør det samme.

Videre er anbefalingen å holde døråpninger rene for grus og annen skitt, slik at det blir tett når døra er igjen.

3. Kjør litt lenger

Foto: Maria Elsness / NRK

Noen ganger kan isproblemet skyldes at du kun kjører bilen på korte turer. Kjør derfor noen lengre turer innimellom.

– Jo mindre du kjører, jo mindre hjelp får du av bilens varmeapparat til å tørke opp inne i bilen. Men du klarer ikke å fjerne problemet 100 prosent ved kun å kjøre langt, forteller Engebretsen i NAF.

4. Tørk ut bilen

NAFs beste anbefaling er heller å la bilen stå inne et sted, hvis du har mulighet til det.

– Å tørke bilen skikkelig inne et par dager med dørene åpne er det aller beste, sier Engebretsen.

Hvis du ikke har et sted bilen kan stå inne, er anbefalingen å tørke bilen helt ut innvendig med vifteovn eller kupevarmer.

– Jeg anbefaler motorvarmer med kupevifte. Da blir motoren raskere driftsvarm, samtidig som kupeviften varmer kupeen og tiner av vinduer allerede før man starter kjøreturen, uttaler innehaveren av Magnus Motor.

5. Vask med salmiakkvann

Foto: Maria Elsness / NRK

Det kan være fristende å kjøpe dyre midler for å få vekk isen.

– Det er ingen spesielle produkter jeg vil anbefale, annet enn å vaske ruta hyppig med varmt salmiakkvann. Vask med en mikrofiberklut eller et pusseskinn. Innvendig på frontruta setter det seg nemlig fettstoffer som gjør at dugg og is setter seg lettere, og blir sittende lenger på ruta enn når du har ren frontrute, er rådet fra NAF.

6. Bruk denne knappen

Omluftsknappen ser omtrent lik ut på de fleste biler. Montasje Elsness/NRK. Foto: Maria Elsness / NRK

Den såkalte omluftsknappen i bilen kan også brukes for å fjerne is på innsiden.

– Omluftsknappen stenger for inntaket av friskluft og bidrar til å øke temperaturen i kupeen raskest mulig. Men dette skal kun gjøres med kald bil, og skru tilbake fra omluft til friskluft når bilen begynner å bli varm, anbefaler Engebretsen.

7. Parker på fast underlag

Pass også på hvor du setter bilen.

– Må du stå utendørs, så prøv å parkere på fast underlag – som belegningsstein, betong, asfalt eller grus. Ikke la bilen stå på gress og jord, avslutter bilekspert Norenberg.

