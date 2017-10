Slik unngår du at muggsopp sprer seg i kjøleskapet

Muggsopp kan nemlig spre seg i kjøleskapet om du ikke passer på.

– Har maten lokk på, er det ikke noe problem. Men tar du av lokket, vil det komme en «sky» av muggsporer, sier Ida Skaar, seniorforsker ved Veterinærinstituttet til NRK.

Så hvis du finner mat bakerst i kjøleskapet, som du mistenker har blitt muggent, er rådet er å ta lokket av i friluft.

– På denne måten vil ikke muggsoppen spre seg innendørs.

– Pakk maten godt inn

En annen essensiell ting er at all mat skal pakkes godt inn før den settes i kjøleskapet.

– Hvis det blir bevegelser i luften i et område der det er muggsopp, slik det blir når døren åpnes, vil mugg raskt spre seg til annen mat, sier Askild L. Holck, seniorforsker i Nofima, Matforskningsinstituttet.

Er det mugg i mat som har lokk på, behøver du ikke kaste annen mat i kjøleskapet. Men har maten stått uten å være pakket inn, kan det være behov for å en grundig vask.

– Det er ingen grunn til å være hysterisk, men det sier seg selv at det er lurt å vaske kjøleskapet når det er grisete, sier Holck.

Han understreker at viktigste er å sørge for riktig temperatur.

– Hvis ikke kjøleskapet er utstyrt med termometer, kan det være lurt å legge inn et selv, for å følge med på temperaturen.

MUGGEN OST: Jo søtere eller saltere maten er, desto lenger holder den seg. Det er verre med melkeprodukter, som denne osteskiven. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Negative effekter på kroppen

Seniorrådgiver An-Katrin Eikefjord i Mattilsynet forteller at muggsoppgifter kan ha negative effekter på kroppen.

– Ulike muggsoppgifter kan gi skade på ulike organsystemer, som ulike former for kreft eller varige genskader på arvestoffet. Men dette er først og fremst mer langsiktige effekter som forutsetter inntak av visse mengder over tid. Noen muggsoppgifter kan imidlertid i større doser også gi akutte magesmerter eller nedsatt immunforsvar, sier hun.

Skaar i Veterinærinstituttet forteller at det er matens næringsinnhold og om maten er myk eller hard som avgjør hvor fort maten mugner. Dessuten spiller det en rolle hva slags konserveringsmiddel som er i maten.

– Jo søtere eller saltere maten er, desto lenger holder den seg. Derfor kan det ta lang tid før syltetøy og salt pølse blir muggen. Det er verre med melkeprodukter, advarer hun.

Har du først oppdaget mugg på maten, kommer det litt an på matvaren om den bør kastes. Disse giftstoffene sprer seg raskt i bløt ost.

– Vitenskapelige undersøkelser viser at giftstoffer, i harde oster, kan spre seg opptil 1, 4 cm unna der det er mugg. Resten av osten, der det ikke er synlig mugg, kan spises, avslutter Holck.