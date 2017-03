Du trenger ikke løpe – gå deg i toppform

Blir du litt motløs når du ser alle som løper og tenker at jeg kommer aldri i så god form? Knyt på deg skoene og gå.

– Du kan bli i veldig mye bedre form av å gå. Hvis du får opp pulsen har det en veldig god helseeffekt, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet til NRK.

Får du opp pulsen har det også stor helseeffekt, sier Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Foto: REBECCA RAVNEBERG / HELSEDIREKTORATET

Gå deg til flere leveår

Fysisk aktivitet er ferskvare og noe som må holdes ved like, forklarer han. Derfor er det viktig å finne en aktivitet som er lystbetont. Liker du å gå, må du ikke løpe maraton for å komme i god form.

– Forskjellen på å løpe eller gå er ikke så stor, så lenge du får opp pulsen. Går du fort, så har det veldig bra helseeffekt, sier han.

Denne gjengen har gått seg i form og er med i Tjukkasgjengen. Foran ser vi Kathrine D. Staurvik og Aina Nordby. Foto: Anette Torjusen / NRK

I tillegg til bedre søvn, stressmestring og at man blir lettere til sinns, kan du gå deg til flere leveår.

Flere undersøkelser viser at det er like bra å gå som å løpe.

– Man kan gå seg i toppform, og den ekstra gevinsten man får ved å løpe er så liten, at man kan gå med god samvittighet, sier organisasjonssekretær Frank Skjærbekk i Tjukkasgjengen, som har mobilisert over 40.000 medlemmer de siste årene.

Både Per Henriksen og Tone Ellingsen har kommet i form ved å gå.

Jeg klarte nesten ikke å gå en kilometer, nå kan jeg gå opp mot en mil, smiler Tone.

Mens Per har gått seg i form etter hjerteinfarkt.

– Formen har blitt mye, mye bedre.

Går du flere ganger i uka, blir du i god fysisk form. Men du kan ikke subbe, du må bli svett. Foto: Anette Torjusen / NRK

Svett på ryggen

Når du går er en fot alltid i bakken, når du løper har du et svev, forklarer fysioterapeut Henrik Warpe-Kinn.

– Man bruker mer energi på å løpe enn å gå. Det betyr at en løpetur kan være kortere enn en gåtur for å få samme effekt, men totalbelastningen på kne- og hofteledd er ganske lik, sier han.

Å gå kan helt klart være veien fra sofaen til toppform, understreker han.

– Husk at toppformen kan måles i så mangt. Følelse av velvære og overskudd, tid opp et fjell eller rundt et vann.

Går du 30 minutter fire ganger i uka og blir svett på ryggen, vil du merke det på formen, sier fysioterapeut Henrik Warpe-Kinn. Foto: Anette Torjusen / NRK

Hans har følgende råd til deg som vil ut å gå.

– Begynn med 20–30 minutters tur i by eller natur som ikke er veldig krevende. Øk gradvis lengde på turen, tempo og «motstand» fra naturens side.

Han sier videre at skal man ha god treningseffekt av å gå, må man i hvert fall gå fire ganger i uka i 30 minutter eller slik at man blir litt varm og svett på ryggen.