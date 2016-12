I 2017 skal vi trene sammen

Et nytt år står på trappene, og mange har som mål å gjøre det til et godt treningsår. Skal vi tro ekspertene vil teknologiske duppedingser, intervalltrening og styrketrening prege treningsåret 2017.

Gruppetimer har eksistert i mange tiår, men det er først nå at det er blitt hot. I tillegg er trening som medisin inne på topplista for første gang.

– Vi ser en klar trend at flere velger trening for helsa fremfor utseende, sier gruppetreningsansvarlig Randi Christensen i Sats Elixia.

Det er American College of Sports Medicines (ACSM) som har sett på hvilke treningsformer som vil bli populære i året som kommer. Over 1800 personer er spurt.

1. Trening med teknologi

Mange registrerer trening i applikasjoner på mobilen. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Er du hekta på å registrere puls og tilbakelagte kilometer i en applikasjon på mobilen eller i smartklokka? Du er ikke alene. For få år siden inntok de teknologiske hjelpemidlene treningsarenaen, både inne på sentrene og ute i marka.

Randi Christensen er ansvarlig for gruppetrening i Sats Elixia. Foto: Sats/Elixia

Det er andre året på rad at teknologi topper lista.

– Vi merker trenden og interessen hos våre medlemmer. For mange er det en motivasjonsfaktor å kunne følge med på sin utvikling og føre logg på treningen, sier Christensen.

Flere treningssentre tilbyr pulsmåling på gruppetimer, i tillegg til elektronisk treningsdagbok.

2. Egenvekttrening

Trening med egen kroppsvekt har eksistert i mange år, men det har tatt av de siste årene. I 2013 var det for første gang inne på listene over de mest populære treningsformene, og i 2015 toppet det lista.

Personlig trener Lasse Tufte er en av dem som fronter egenvekttrening. Han har vært med på å bygge utendørs treningsparker over hele landet. Han tror egenvekttrening er blitt så populært fordi det er fokus på mestring gjennom øvelser.

Lasse Tufte står bak mange treningsparker i Norge. Foto: Lena Høyberg / NRK

– Det handler om teknikk og forståelse fremfor rå kraft. Det å mestre nye øvelser og gradvis få bedre kroppskontroll gir de fleste en større følelse av mestring fremfor å kunne legge på et par kilo ekstra på vektstangen, sier Tufte.

Også treningssentrene merker at flere vil trene med egen kroppsvekt som belastning.

– Det er en «back to basic-trend.» Vi merker at det er en større interesse for gruppetimer som krever lite utstyr, som for eksempel slynger, sier gruppetreningsansvarlig Silje Thorstensen ved Myrens Sportssenter i Oslo.

3. Høyintensitet intervalltrening (HIIT)

Å løpe intervaller er bra for hjertet. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Intervalltrening er en effektiv form for kondisjonstrening. Prinsippet går ut på at man gjennomfører relativt korte drag der pulsen er høy. Treningsformen er spesielt å anbefale for dem som har hjerteproblemer.

Intervalltrening toppet listet over den mest populære treningsformen i 2014.

– Det finnes mye forskning som viser at denne formen for trening øker det maksimale oksygenopptaket og dermed også kondisjonen. Hovedgrunnen til den gode effekten er at dette er god trening for hjerte fordi hjertets slagvolum øker, sier fysiolog Jonny Hisdal.

Ifølge fysiologen er det mulig å gjennomføre en god intervalløkt på under 30 minutter.

4. Utdannede og sertifiserte fagpersoner

​Stadig flere utdanner seg innenfor helse og trening. Det er i tråd med etterspørselen, ifølge ekspertene.

Skal vi tro de amerikanske forskerne er det mange som ønsker profesjonell hjelp, noe sentrene her i landet merker godt.

– Det er fokus på kunnskap og kompetanse i treningsbransjen. Det er ikke nødvendigvis flere som trener på senter, men de som trener er blitt mer opptatt av kvalitet, sier Thorstensen.

5. Styrketrening

Styrketrening med vekter er blitt populært også blant jenter. Foto: Colourbox

Stadig flere trener med vekter for å holde seg i form, og for å komme tilbake etter sykdom og skade. Forskere ved NTNU har funnet ut at eldre kan leve lenger dersom de trener styrke.

Personlig trener Lasse Tufte merker at styrketrening er blitt veldig populært blant jenter de siste årene.

– Tidligere var mange apparater og frivektsområdene "forbeholdt" guttene – mens jentene var å finne på apparater med lavere terskel. Det har definitivt jevnet seg ut – og vi er nok helt på toppen av bølgen nå, sier Tufte.

6. Gruppetrening

Styrketrening med egen kroppsvekt er populært. Foto: Heidi Odde Karstensen / NRK

Timer som spinning, aerobic og step har vært en del av tilbudet på treningssentrene i mange år, men det er først nå det er blitt populært å trene sammen i gruppe.

Silje Thorstensen er gruppetreningsansvarlig, instruktør og personlig trener ved Myrens Sportssenter. Foto: Heidi Odde Karstensen / NRK

Silje Thorstensen ved Myrens Sportssenter tror det skyldes at tilbudet er blitt større og bredere. De siste årene har blant annet crossfit, slyngetrening og bootcamp for alvor inntatt treningsarenaen. Det har gjort det mer lukrativt for menn å delta på gruppetimer.

– Tidligere var gruppetrening nesten utelukkende rettet mot kvinner med mye koreografi, men nå er det fokus på det enkle og harde, sier treneren.

Treningssentrene gleder seg over at gruppetrening er i vinden.

– Det er utrolig gøy at gruppetrening har kommet inn på en hederlig 6. plass. Det varmer et gruppetreningshjerte og gjør meg veldig motivert for å drive businessen videre, sier Christensen ved Sats Elixia.

7. Trening som medisin

Hørt det før? Det er noe i det, og nå er det til og med blitt trendy å trene seg frisk. Forskning viser at fysisk aktivitet kan redusere eller erstatte behovet for medisiner.

Fysiolog Jonny Hisdal. Foto: Siv Helberg / NRK

Fastlege Ole Petter Hjelle i Åsgårdstrand startet en treningsgruppe for pasientene sine, og flere sluttet med medisiner etter at de kom i bedre form.

Fysiolog Jonny Hisdal er glad for at trening som medisin er med på lista.

– Trening er mest sannsynlig den beste medisinen som finnes. Mange pasienter kunne byttet ut vanlig medisiner dersom de heller hadde trent. Vi vet at trening blant annet har god effekt på blodtrykk og regulering av blodsukker, sier Hisdal.

8. Yoga

Bikram er en variant av yoga. Foto: Trine Bråthen / NRK

Yoga faller litt i popularitet, men holder seg fortsatt inne på lista over populære treningsformer.

Det finnes egne yogasentre, og i tillegg tilbys treningsformen hos de fleste treningskjedene. Det er også blitt en populær form for hjemmetrening.

– Vi ser en stor vekst i de rolige timene, der hvor det er fokus på det mentale, sier Randi Christensen i Sats Elixia.

9. Personlig trening

Det blir stadig mer vanlig å ha sin egen personlige trener. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I Norge har bruken av personlig trenere eksplodert de siste årene.

– Det er langt flere som jobber som personlige trenere på fulltid nå enn bare for noen år siden, sier Silje Thorstensen ved Myrens Sportssenter.

Hun er selv personlig trener og merker at stadig flere vil ha tilrettelagt trening.

Dette bekreftes av den amerikanske forskningen som viser at etterspørselen øker. (se også punkt 4) Det er det tiende året på rad at personlig trening er med på lista over de mest populære treningsformene.

10. Vektreduksjon

Det er færre enn før som sier at de trener for å slanke seg. Foto: Karina Jørgensen / NRK

Nytt år, nye muligheter? For mange handler trening om å holde seg slank, eller å gå ned i vekt. Treningsformer som øker forbrenningen i kombinasjon med diett er en gjenganger på trendlistene. Den har riktignok falt nedover på lista de siste årene, fra fjerdeplass i 2012.

– Vi anbefaler variasjon. De som trener variert og regelmessig oppnår best resultater som igjen fører til økt motivasjon. Vi ser en klar trend til at flere velger trening for helsa fremfor utseende, sier Randi Christensen.